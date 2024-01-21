Potret Cantik Nella Kharisma di Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud Sidoarjo

PARAS cantik nan jelita penyanyi dangdut dan koplo Jawa asal Surabaya, Nella Kharisma nampaknya tidak bisa lepas dari sorotan netizen. Penyanyi yang dikenal dengan hits singlenya bertajuk “Konco Mesra” ini rupanya diketahui jadi salah satu bintang yang mengisi acara Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Sidoarjo, Jawa Timur.

Tampil dengan outfit kece serba putih, Nella Kharisma terlihat memukau dengan setelan blazer dan celana putih, serta ikat pinggang berwarna silver yang disematkan di pinggangnya.

Tidak hanya itu, istri dari Dory Harsa tersebut juga terlihat menata rambutnya dengan gaya ponytail serta menggunakan aksesoris berupa anting emas menjulur panjang yang menyempurnakan penampilannya.

(Foto: Dok Istimewa)

Lebih lanjut untuk membuatnya semakin terlihat cantik, Nella Kharisma menggunakan makeup seperti alis untuk mempertegas wajahnya, riasan mata seperti eyeshadow dan bulu mata untuk membuatnya terlihat bervolume, blush on supaya wajahnya terlihat fresh, serta lipstik yang membuatnya semakin terlihat stunning.

Tidak heran, jika dalam acara kampanye banyak pendukung Ganjar-Mahfud yang gagal fokus dengan Nella.