HOME WOMEN LIFE

Potret Ganjar Pranowo Motoran Bareng Ratusan Warga Bandung, Hujan-hujanan!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |14:23 WIB
Potret Ganjar Pranowo Motoran Bareng Ratusan Warga Bandung, Hujan-hujanan!
Ganjar Pranowo konvoi dengan warga Bandung, (Foto: Tim Ganjar)
A
A
A

ADA salah satu momen menarik saat calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melakukan lawatan kampanye di Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar), Minggu (21/1/2024) siang.

Pasalnya, mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) dua periode itu mendadak jadi ‘anak motor’ karena mengendarai motor bobber diikuti konvoi oleh ratusan pemuda lintas agama di Kota Bandung.

Pada momen tersebut, Ganjar berkendara sambil menyapa warga kota Bandung yang ikut mengiringi. Meski hujan rintik-rintik sempat mengguyur, namun hal tersebut tak membuat antusiasnya surut.

Ia bahkan tetap menerjang hujan sambil mengendarai motornya dan terus melempar ekspresi senyum ramahnya.

 BACA JUGA:

Di momen tersebut, Ganjar juga terlihat gagah dalam balutan jaket semi parka warna cokelat dengan ragam pin ‘Sat Set’ dan helm hitam bercorak putih.

(Foto: Tim Ganjar) 

“Sehat-sehat semuanya,” sapa Ganjar kepada warga Bandung.

Halaman:
1 2
      
