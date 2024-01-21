Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tips Mencuci Pakaian di Musim Hujan agar Anti Apek

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |07:59 WIB
Tips Mencuci Pakaian di Musim Hujan agar Anti Apek
Tips mencuci pakaian saat musim hujan, (Foto: Freepik)
A
A
A

SALAH satu masalah yang dialami banyak orang sehari-hari saat musim hujan seperti sekarang, ialah bau apek pada pakaian. Biasanya bau apek muncul karena udara lembap yang menyebabkan pakaian sulit untuk kering secara maksimal.

Sederhana tapi menganggu, sebetulnya masalah bau apek pada pakaian ketika musim hujan ini bisa dihindari dengan melakukan proses pencucian yang benar. Dikatakan Albert Fleming, General Manager of Home Appliances Polytron, bau apek pada pakaian bisa diatasi dengan mesin cuci yang tepat yakni mesin yang mampu mengeringkan pakaian dengan efisien.

 BACA JUGA:

Untuk bisa melakukan hal itu, Albert mengatakan mesin cuci harus memiliki tabung pemerasan yang dapat berputar dengan kekuatan tinggi, mencapai 70 persen. Dengan begitu cucian bisa kering dengan mudah meski di musim hujan.

 BACA JUGA:

"Tabung untuk pemerasan berputar dalam kekuatan 1400RPM dengan ukuran tabung yang lebih besar, dengan demikian pakaian hanya perlu diangin-anginkan saja untuk pengeringannya,” kata Albert baru-baru ini.

“Hal ini sangat membantu  ketika di musim penghujan yang minim cahaya matahari," tambahnya,

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/10/194/2898097/5-jenis-pakaian-yang-disarankan-kala-cuaca-panas-4MGru0f6ON.jpg
5 Jenis Pakaian yang Disarankan kala Cuaca Panas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/15/194/2831477/5-cara-cegah-jamur-tumbuh-dan-berkembang-di-pakaian-hingga-tas-qK9GW1khje.JPG
5 Cara Cegah Jamur Tumbuh dan Berkembang di Pakaian hingga Tas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/12/12/481/1829019/jangan-kenakan-pakaian-tidak-kering-ini-bahaya-kesehatan-yang-mengintai-i0RGC87vyj.jpg
Jangan Kenakan Pakaian Tidak Kering, Ini Bahaya Kesehatan yang Mengintai!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179725//hujan-hXxe_large.jpg
BMKG: 43,8 Persen Wilayah Indonesia Masuki Musim Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/298/3179129//sukiyaki-jv8X_large.jpg
Resep Sukiyaki, Makanan Berkuah khas Jepang Cocok Disantap saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/612/3176005//hujan-YaV8_large.jpg
5 Tips Mengusir Laron Tanpa Mematikan Lampu saat Musim Hujan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement