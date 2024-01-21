Tips Mencuci Pakaian di Musim Hujan agar Anti Apek

SALAH satu masalah yang dialami banyak orang sehari-hari saat musim hujan seperti sekarang, ialah bau apek pada pakaian. Biasanya bau apek muncul karena udara lembap yang menyebabkan pakaian sulit untuk kering secara maksimal.

Sederhana tapi menganggu, sebetulnya masalah bau apek pada pakaian ketika musim hujan ini bisa dihindari dengan melakukan proses pencucian yang benar. Dikatakan Albert Fleming, General Manager of Home Appliances Polytron, bau apek pada pakaian bisa diatasi dengan mesin cuci yang tepat yakni mesin yang mampu mengeringkan pakaian dengan efisien.

Untuk bisa melakukan hal itu, Albert mengatakan mesin cuci harus memiliki tabung pemerasan yang dapat berputar dengan kekuatan tinggi, mencapai 70 persen. Dengan begitu cucian bisa kering dengan mudah meski di musim hujan.

"Tabung untuk pemerasan berputar dalam kekuatan 1400RPM dengan ukuran tabung yang lebih besar, dengan demikian pakaian hanya perlu diangin-anginkan saja untuk pengeringannya,” kata Albert baru-baru ini.

“Hal ini sangat membantu ketika di musim penghujan yang minim cahaya matahari," tambahnya,