Ternyata Ini Penyebab Makeup Terlihat Cakey

APLIKASI makeup yang tepat di wajah akan meningkatkan penampilan secara keseluruhan dan meningkatkan kepercayaan diri. Sebaiknya, penggunaan makeup yang salah seringkali menimbulkan masalah yang tidak diinginkan.

Salah satu masalah yang paling familiar soal pemakaian makeup adalah, apalagi kalau bukan tampilan makeup yang terlihat cakey, alias terlalu tebal dan tidak merata pada wajah.

Dilansir STYLECRAZE yang telah diulas oleh Angela Jackson, Ahli Kosmetologi Berlisensi, Minggu (21/1/2024) makeup yang terlihat cakey ini umumnya disebabkan beberapa penggunaan produk yang berlebihan, atau tidak sesuai dengan jenis kulit dan tekstur.

Selain itu, bisa juga didorong karena kulit berminyak atau kulit kering yang dapat menjadi salah satu faktor pemicu riasan terlihat mengendap.