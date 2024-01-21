Prediksi Tren Warna Lipstik di 2024, Pastel Pink hingga Metalik

LIPSTIK dengan sentuhan warna yang tepat dapat membuat gaya penampilan lebih sempurna secara keseluruhan dan meningkatkan rasa percaya diri seseorang.

Lantas kira-kira warna lipstick yang diprediksi akan banyak wara-wiri digunakan kaum Hawa di tahun ini? Apakah merah muda pastel yang memberikan kesan lembut atau warna ungu yang berani. Melansir dari Times of India, Minggu (21/1/2024) mari intip ulasannya di bawah ini.

1. Merah muda pastel: Warna merah muda pastel menjadi pilihan ideal untuk menambahkan kesan lembut, manis dan feminin pada penampilan, terutama saat berada di lingkungan kerja.

2. Coklat pedesaan: Tren warna coklat pedesaan yang terinspirasi dari nuansa alam, memberikan kesan organik dan menjadi pilihan sempurna untuk kamu yang mempunyai warna kulit hangat.

2. Ungu: Violet selalu memberikan kesan keindahan, petualangan dan individualitas. Sebagai pilihan warna yang berani, warna ini akan membuat Anda terlihat lebih anggun.