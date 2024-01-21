LIPSTIK dengan sentuhan warna yang tepat dapat membuat gaya penampilan lebih sempurna secara keseluruhan dan meningkatkan rasa percaya diri seseorang.
Lantas kira-kira warna lipstick yang diprediksi akan banyak wara-wiri digunakan kaum Hawa di tahun ini? Apakah merah muda pastel yang memberikan kesan lembut atau warna ungu yang berani. Melansir dari Times of India, Minggu (21/1/2024) mari intip ulasannya di bawah ini.
1. Merah muda pastel: Warna merah muda pastel menjadi pilihan ideal untuk menambahkan kesan lembut, manis dan feminin pada penampilan, terutama saat berada di lingkungan kerja.
2. Coklat pedesaan: Tren warna coklat pedesaan yang terinspirasi dari nuansa alam, memberikan kesan organik dan menjadi pilihan sempurna untuk kamu yang mempunyai warna kulit hangat.
2. Ungu: Violet selalu memberikan kesan keindahan, petualangan dan individualitas. Sebagai pilihan warna yang berani, warna ini akan membuat Anda terlihat lebih anggun.