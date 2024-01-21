Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Prediksi Tren Warna Lipstik di 2024, Pastel Pink hingga Metalik

Lidia Pratama , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |09:00 WIB
Prediksi Tren Warna Lipstik di 2024, Pastel Pink hingga Metalik
Tren warna lipstik 2024, (Foto: Freepik)
A
A
A

LIPSTIK dengan sentuhan warna yang tepat dapat membuat gaya penampilan lebih sempurna secara keseluruhan dan meningkatkan rasa percaya diri seseorang.

Lantas kira-kira warna lipstick yang diprediksi akan banyak wara-wiri digunakan kaum Hawa di tahun ini? Apakah merah muda pastel yang memberikan kesan lembut atau warna ungu yang berani. Melansir dari Times of India, Minggu (21/1/2024) mari intip ulasannya di bawah ini.

1. Merah muda pastel: Warna merah muda pastel menjadi pilihan ideal untuk menambahkan kesan lembut, manis dan feminin pada penampilan, terutama saat berada di lingkungan kerja.

2. Coklat pedesaan: Tren warna coklat pedesaan yang terinspirasi dari nuansa alam, memberikan kesan organik dan menjadi pilihan sempurna untuk kamu yang mempunyai warna kulit hangat.

2. Ungu: Violet selalu memberikan kesan keindahan, petualangan dan individualitas. Sebagai pilihan warna yang berani, warna ini akan membuat Anda terlihat lebih anggun.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
