HOME WOMEN HEALTH

Bilingual Bisa Picu Si Kecil Speech Delay? Ini Kata Dokter Anak

Devi Pattricia , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |18:00 WIB
Bilingual Bisa Picu Si Kecil <i>Speech</i> <i>Delay</i>? Ini Kata Dokter Anak
Bilingual dan speech delay pada anak, (Foto: Jcomp/Freepik)
A
A
A

ORANG tua mana sih yang tak senang jika anak tercinta tumbuh menjadi anak yang pintar, termasuk mampu berbicara lebih dari satu bahasa.

Namun mungkin bagi sebagian orang menganggap bahwa mengajarkan anak untuk mampu menggunakan dua bahasa dengan baik atau bilingual akan berdampak pada kemampuan bicara anak.

Tak heran, jika sebagian orangtua justru enggan untuk mengajarkan anak bilingual, karena cemas si kecil mengalami keterlambatan bicara. Dokter Spesialis Anak, dr. Mesty Ariotedjo, Sp.A, MPH menyatakan bahwa hal tersebut perspektif adalah hal yang tidak benar.

 BACA JUGA:

Dengan tegas dr. Mesty menjelaskan bilingual tidak berpengaruh speech delay yang terjadi anak.

 

(Foto: Youtube Nikita Willy)

“Speech delay itu tidak disebabkan oleh bilingual. Justru anak saat 1 tahun pertama, perkembangan bahasa lagi pesat-pesatnya dan lagi gampang banget untuk menerima masukan bahasa,” kata dr. Mesty dalam podcast Moms Corner di kanal Youtube Nikita Willy, dikutip Minggu (21/1/2024)

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
