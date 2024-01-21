5 Tips Merawat Gigi Sehat dan Bersih, Gak Cukup Hanya Sikat Gigi Lho!

MEMILIKI gigi bersih dan sehat adalah dambaan setiap orang. Dengan gigi yang bersih dan sehat maka napas pun akan menjadi segar. Untuk itu, penting sekali merawat gigi demi menjaga kebersihan dan kesehatan gigi.

Sayangnya hingga saat ini masih banyak orang merasa sudah puas merawat gigi hanya dengan menggosok gigi setiap hari. Padahal hal tersebut tidak cukup. Plak adalah lapisan bakteri tak kasat mata yang menempel di gigi dan gusi.

Seiring waktu, plak ini memakan gula dan pati untuk menghasilkan asam. Asam ini mengikis enamel gigi dan menyerang gusi, sehingga membuat Anda berisiko mengalami masalah kesehatan mulut. Untuk itu, cobalah merawat gigi seperti informasi dari Sarah Palmer berikut ini, Minggu (21/1/2024).

1. Sikat gigi dua kali sehari

American Dental Association merekomendasikan Anda menyikat gigi dua kali sehari dengan pasta gigi berfluorida. Sebagaimana yang diketahui, fluorida terjadi secara alami dan telah lama dikenal manfaatnya bagi kesehatan mulut. Faktanya, banyak kota yang memiliki air minum berfluoride untuk membantu mengurangi gigi berlubang.

Pastikan Anda menyikat gigi selama 2 menit agar memiliki cukup waktu untuk membersihkan seluruh gigi. Jika Anda selalu menyikat gigi dengan satu kaki keluar, Anda bisa meninggalkan plak di gigi belakang yang sulit dijangkau. Tidak jarang orang mengalami gigi berlubang pada gigi belakangnya saat terburu-buru.

2. Membersihkan gigi sehari sekali menggunakan benang

Plak suka bersembunyi di tempat yang tidak terjangkau oleh bulu sikat gigi. Itulah mengapa sangat penting bagi Anda untuk membersihkan gigi dengan benang sekali sehari untuk menghilangkan plak yang bersembunyi di sela-sela gigi dan sepanjang garis gusi.

Flossing membantu mencegah terbentuknya lubang di sela-sela gigi sehingga Anda dapat terhindar dari kejutan yang tidak menyenangkan saat pembersihan gigi dan pemeriksaan mulut berikutnya bersama kami.

3. Gunakan obat kumur sekali sehari

Kami merekomendasikan penggunaan obat kumur berfluorida untuk membantu memperkuat enamel gigi. Menggunakan obat kumur membantu membersihkan sisa plak atau partikel makanan yang tertinggal setelah menyikat gigi dan menggunakan benang gigi.