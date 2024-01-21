Resep Immunity Cubes, Bantu Tingkatkan Kekebalan Tubuh

PENYAKIT batuk, pilek, dan demam banyak sering sekali menyerang masyarakat terutama di musim hujan seperti saat ini. Belum lama ini, viral di media sosial TikTok tentang immunity cubes yang dipercaya dapat meningkatkan kekebalan tubuh agar terhindar dari sakit.

Pemilik akun TikTok @kalejunkie, Minggu (21/1/2024), membagikan resep immunity cubes melalui akun sosial medianya. Dirinya mengaku immunity cubes ini benar-benar bisa meningkatkan imunitas tubuhnya. Hal tersebut dapat terjadi karena immunity cubes terbuat dari bahan-bahan bergizi yang dicampur bersama dan dibekukan agar mudah tersedia untuk ditambahkan ke air panas, teh, atau smoothie untuk menambah vitamin.

Dokter Natasha Bhuya dari One Medical, mengatakan kepada The Post jika makanan tersebut bisa meningkatkan kekebalan tubuh karena kaya akan nutrisi.

“Makanan tertentu kaya akan nutrisi, dan dapat membantu mendukung sistem kekebalan tubuh Anda,” kata dr. Natasha.

Biasanya immunity cubes dibuat menggunakan bahan berupa jeruk, lemon, jahe, wortel, kunyit, madu mentah, lada hitam, santan, air kelapa, dan air biasa.

“Mereka manis, asam, lembut, dan penuh dengan bahan-bahan untuk membantu menjaga sistem kekebalan tubuh Anda dalam kondisi prima, sepanjang musim dingin,” kata pemilik akun TikTok @kalejunkie yang juga seorang pengacara dan penulis buku masak, Nicole K. Modic.

Modic menjelaskan, kandungan lemon kaya akan antioksidan, serat, dan sumber vitamin C yang sangat baik, yang dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh secara keseluruhan.