Resep Makan Siang Nasi Goreng Ceria dan Crispy Chicken, Cocok untuk Tanggal Tua

RESEP makan siang hari ini adalah nasi goreng ceria dan crispy chicken yang menyuguhkan sensasi rasa unik, dengan topping yang menggugah selera. Apalagi, nasi goreng praktis untuk diolah dan pastinya murah.

Bahan-bahannya pun cukup mudah, seperti nasi, bumbu rempah-rempah, lalu goreng hingga bumbu menyerap sempurna. Agar rasanya semakin mantap, Anda bisa menyajikannya bersama chicken crispy. Berikut seperti dikutip dari akun Instagram @guniezzt.

Bahan :

3 piring nasi putih dingin

2 buah wortel ukuran kecil, potong dadu kecil

2 batang daun bawang, iris

1/2 buah paprika merah, iris

2 bonggol pokcoy, rajang kasar

4 buah sosis, iris. REBUS sebentar

2 sendok makan kacang polong beku, REBUS sebentar

2 buah telur, orak arik

6 bawang putih, cincang

Kecap ikan dan kecap asin secukupnya

Garam, merica, kaldu bubuk secukupnya

Margarin secukupnya

Cara Membuat:

1. Panaskan margarin, tumis bawang putih sampai harum

2. Masukkan wortel dan daun bawang tumis sebentar lalu masukkan nasi aduk rata bumbui dengan garam, merica, kaldu, kecap asin, kecap ikan aduk rata

2. Tambahkan sosis, paprika, pokcoy, kacang polong dan telur masak hingga nasi agak kering, cicipi rasa, angkat dan sajikan.