Resep Sarapan Semur Ayam Tahu dan Sup yang Sehat dan Bergizi

RESEP sarapan hari ini adalah semur ayam tahu dan sup sehat. Kedua hidangan ini pun lezat dan bakal jadi favorit keluarga.

Berikut Okezone rangkumkan resep lengkap menu sarapan tersebut, seperti dikutip dari akun Instagramam @letstryandtaste.

Bahan semur :

1 ekor ayam kampung, potong jadi 8 bagian

300 gram tahu putih

900 ml air

1 1/2 sendok teh kaldu ayam non MSG

1/2 sendok teh garam

2 gram gula jawa

2 buah cabe rawit, iris-iris

90 ml kecap manis organik non MSG

2 sendok makan minyak kelapa barco

Bahan tahu:

900 ml air

300 gram tahu putih,potong kotak kecil

15 gram bawang putih, haluskan

1/2 sendok teh garam rendah natrium "Lososa"

1/4 sendok teh kaldu jamur non MSG