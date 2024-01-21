RESEP sarapan hari ini adalah semur ayam tahu dan sup sehat. Kedua hidangan ini pun lezat dan bakal jadi favorit keluarga.
Berikut Okezone rangkumkan resep lengkap menu sarapan tersebut, seperti dikutip dari akun Instagramam @letstryandtaste.
Bahan semur :
1 ekor ayam kampung, potong jadi 8 bagian
300 gram tahu putih
900 ml air
1 1/2 sendok teh kaldu ayam non MSG
1/2 sendok teh garam
2 gram gula jawa
2 buah cabe rawit, iris-iris
90 ml kecap manis organik non MSG
2 sendok makan minyak kelapa barco
Bahan tahu:
900 ml air
300 gram tahu putih,potong kotak kecil
15 gram bawang putih, haluskan
1/2 sendok teh garam rendah natrium "Lososa"
1/4 sendok teh kaldu jamur non MSG