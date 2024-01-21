Mahfud MD-Ganjar Pranowo Ganti Outfit Jadi Beskap Usai Debat Cawapres, Berdayakan UMKM dan Ramah Lingkungan!

CALON presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD diketahui berganti outfit setelah gelaran acara debat selesai.

Tak sekedar berganti outfit, nyatanya setelan busana yang dikenakan oleh Ganjar dan Mahfud MD kali ini memiliki makna yang sangat indah.

“Baju yang saya pakai bersama Pak Ganjar ini merupakan aksi nyata dan balutan harapan perempuan Indonesia untuk merawat Ibu Pertiwi kita yang sakit,” kata Mahfud MD dalam konferensi pers setelah debat cawapres kedua di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (21/1/2024)

Pakaian yang dikenakan Ganjar-Mahfud kali ini terlihat seperti beskap Jawa. Ganjar tampil gagah mengenakan pakaian berwarna hitam dengan motif garis kotak-kotak berwarna emas di bagian bawahnya. Tidak ketinggalan tulisan Sat Set di bagian dada kiri berwarna emas.

Sementara Mahfud MD mengenakan pakaian berwarna beige dengan tulisan Tas Tes di bagian dada kiri. Tidak hanya model dan maknanya saja yang indah, namun perjalanannya hingga jadi baju pun sangat luar biasa ramah terhadap lingkungan.

(Foto: MPI/Achmad)

“Baju ini terbuat dari kapas, mudah terurai secara alami. Kapas ini ditanam oleh petani perempuan di Tuban, Jawa Timur,” jelas Mahfud MD.