Filosofi Menyentuh di Balik Sepatu Kulit Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Debat Pilpres

PASANGAN Capres dan Cawapres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sukses mencuri perhatian karena penampilan mereka pada Debat Keempat Pilpres 2024, di Plenary Hall Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (21/1/2024)

Tak hanya karena kompak mengenakan kostum ala pencinta alam, ditambah juga lewat pemilihan sepatu kulit yang mereka kenakan pada acara debat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI itu.

Usut punya usut, sepatu yang digunakan Ganjar-Mahfud adalah buatan lokal berbahan kulit asli produksi Prabu. Berdiri sejak 2019, Prabu mengedepankan konsep klasik, smart, dan modern.

Sepatu Prabu diproduksi dengan standar internasional, menggunakan desain yang stylish dengan harga bersaing. Dengan visi sebagai brand sepatu direct to consumer (DTC), Prabu juga aktif berkontribusi menyokong pendidikan anak yatim-piatu serta disabilitas Indonesia lewat Yayasan Fajar Baru dan Yayasan Sayap Ibu.