HOME WOMEN FASHION

Ganjar-Mahfud Pakai Kostum ala Pencinta Alam di Debat Pilpres, Ternyata Sarat Histori dan Makna

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |21:50 WIB
Ganjar-Mahfud Pakai Kostum ala Pencinta Alam di Debat Pilpres, Ternyata Sarat Histori dan Makna
Kostum Ganjar-Mahfud, (Foto: Tim Ganjar)
A
A
A

GAYA penampilan pasangan Capres dan Cawapres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sukses mencuri perhatian pada Debat Keempat Pilpres 2024, yang digelar di Plenary Hall Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (21/1/2024).

Pasalnya, di momen tersebut Ganjar-Mahfud kompak mengenakan kostum ala pencinta alam yang dirancang khusus SukkhaCitta. Ganjar-Mahfud lantas sukses memukau hadirin pada acara debat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI itu.

Outfit yang Ganjar-Mahfud di momen Debat keempat Pilpres 2024 itu tampak begitu mewakili tema debat kali ini, yakni soal Pembangunan Berkelanjutan, Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat, dan Desa.

 BACA JUGA:

Keduanya terlihat memasuki arena debat berpenampilan khas pecinta alam, yakni berupa kemeja tactical outdoor berwarna khaki dan hijau,dilengkapi syal ala pendaki yang melingkar di leher bergambar ikon angka 3, dikelilingi slogan ‘Sat Set, Tas Tes, Selesai.’

Setelah itu, Ganjar-Mahfud mengangkat tangannya membentuk gestur yoga Tiga Jari mudra pertiwi dan mengucapkan ‘Salam Bumi’ dengan lantang.

(Foto: MPI/Fadli)

Mudra pertiwi (pritivhi mudra) adalah gestur meditasi yang berhubungan dengan elemen bumi atau tanah. Gestur dengan tiga jari terangkat ini menyeimbangkan energi di dalam tubuh dan menyelaraskan dengan bumi dalam harmoni.

      
Telusuri berita women lainnya
