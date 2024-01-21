Potret Nagita Slavina Pakai Kemeja Polos, Harganya Bukan untuk Kaum Gaji UMR

GAYA berbusana Nagita Slavina selalu sukses mencuri perhatian. Bukan hanya karena penampilan cantiknya, namun juga karena selera fesyennya yang berkelas dan mahal.

Meski selalu tampil simpel dengan outfit yang cenderung ‘main aman’, namun harga outfit yang dikenakan Nagita Slavina kerap membuat netizen jadi geleng-geleng’ kepala.

Seperti pada penampilannya baru-baru ini saat mengenakan kemeja putih polos. Dalam potret yang diunggah di akun Instagram @fanpage_nagitaslavina, ,istri Raffi Ahmad tersebut terlihat mengenakan kemeja putih polos nan simpel.

BACA JUGA:

Kemeja putih dengan detail kancing dan kerah, serta bentuk lengan yang lebar itu tampak Nagita padu-padankan dengan bawahan celana hitam panjang, aksesoris kacamata hitam dan tas berwarna silver.

BACA JUGA: Potret Selvi Ananda Pangku Tas Hermes Seharga Rumah di Bekasi

(Foto: Instagram @fanpage_nagitaslavina)

Meski memiliki gaya dan detail nan simpel, harga kemeja putih polos tersebut rupanya bikin kaum gaji UMR menjerit. Pasalnya, kemeja tersebut tertuliskan dibanderol dengan harga Rp8,5juta per piecenya.