Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Seksi Kimi Hime Pakai Baju Gulat, Duh Bahaya Banget Nih

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |03:28 WIB
Potret Seksi Kimi Hime Pakai Baju Gulat, Duh Bahaya Banget Nih
Kimi Hime. (Foto: Instagram)
A
A
A

KIMI Hime memang seorang content creator gamer perempuan yang cukup ahli dalam bermain banyak game. Hanya, saja penampilannya yang seksi dan menggoda kerap membuat banyak orang salah fokus.

Apalagi Kimi Hime kerap mengunggah foto-foto fulgarnya yang berani di Instagram. Hal itu tentu saja menuai banyak komentar dari netizen, khususnya para lelaki.

Seperti pada foto yang baru-baru ini ia unggah, Kimi terlihat memakai 'baju dinas' tanpa celana. Bahkan dia pose di atas kursi dengan gaya yang menggoda.

Kimi Hime

"Baju gulat returns," tulis Kimi dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @kimi.hime.

Dalam foto itu Kimi memakai busana ketat warna abu-abu yang ketat dan terbuka. Penampilannya dipadukan dnegan g-string dan stocking transparan warna senada.

Kimi memilih memakai makeup tebal dengan lipstik merah merona. Sementara itu tampilan rambutnya dikesampingkan sehingga punggung mulusnya begitu terlihat. Ia juga menambahkan kacamata pada penampilannya.

Yang menjadi sorotan, gaya duduk Kimi pose duduk menantang di atas kursi gaming-nya. Ia duduk menghadap ke belakang sambil melipat kaki.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/612/3078233/meyden-v7gR_large.jpg
Potret Gamer Cantik Meyden dengan Dress Vintage, Gayanya bak Noni Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/612/3076506/jena_dammaya-k2Sh_large.jpg
Gaya Jena Dammaya dengan Pose Centil, Tampil Seksi Pakai Crop Top Ungu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/612/3053126/nita_vior-srBH_large.jpg
Tampilan Nita Vior dengan Kebaya Off Shoulder, Pancarkan Aura Cantik nan Elegan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/612/3037207/laura_ziphora-YaOb_large.jpg
Gaya Menggoda Gamer Cantik Laura Ziphora dengan Mini Dress Hitam, Pamerkan Kaki Mulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/612/3033670/angie_marcheria-lNdu_large.jpg
Transformasi Gamer Cantik Angie Marcheria dari Imut hingga Seksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/612/3006962/potret-eca-aura-dengan-berbagai-tema-outfit-tetap-cantik-dan-menggemaskan-8Wrkb6bJG4.jpg
Potret Eca Aura dengan Berbagai Tema Outfit, Tetap Cantik dan Menggemaskan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement