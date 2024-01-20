Potret Seksi Kimi Hime Pakai Baju Gulat, Duh Bahaya Banget Nih

KIMI Hime memang seorang content creator gamer perempuan yang cukup ahli dalam bermain banyak game. Hanya, saja penampilannya yang seksi dan menggoda kerap membuat banyak orang salah fokus.

Apalagi Kimi Hime kerap mengunggah foto-foto fulgarnya yang berani di Instagram. Hal itu tentu saja menuai banyak komentar dari netizen, khususnya para lelaki.

Seperti pada foto yang baru-baru ini ia unggah, Kimi terlihat memakai 'baju dinas' tanpa celana. Bahkan dia pose di atas kursi dengan gaya yang menggoda.

"Baju gulat returns," tulis Kimi dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @kimi.hime.

Dalam foto itu Kimi memakai busana ketat warna abu-abu yang ketat dan terbuka. Penampilannya dipadukan dnegan g-string dan stocking transparan warna senada.

Kimi memilih memakai makeup tebal dengan lipstik merah merona. Sementara itu tampilan rambutnya dikesampingkan sehingga punggung mulusnya begitu terlihat. Ia juga menambahkan kacamata pada penampilannya.

Yang menjadi sorotan, gaya duduk Kimi pose duduk menantang di atas kursi gaming-nya. Ia duduk menghadap ke belakang sambil melipat kaki.