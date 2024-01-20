5 Potret Fuji Cosplay Seragam SMA, Netizen: Ke Sekolah Bawa Kasur?

PENAMPILAN Fujianti Utami atau yang akrab disapa Fuji selalu sukses menyita perhatian. Salah satunya saat dia menghadiri acara BPG 4th Anniversary beberapa waktu lalu, Fuji cosplay jadi anak SMA.

Ya, busana yang dipakai Fuji tentunya mengikuti tema acara tersebut, yakni teman anak sekolah. Ia pun memilih memakai seragam SMA. Momen Fuji memakai seragam SMA pun ia unggah di laman Instagramnya. Penampilannya pun menjadi sorotan netizen.

"Cebelapa imut ci aku," tulis Fuji dalam keterangan fotonya. Berikut ulasannya dari Instagram @fuji_an.

Foto candid

Potret candid Fuji saat mengikuti rangkaian acara BPG 4th Anniversary. Di foto itu dia terlihat memakai seragam SMA lengkap dengan kaus kaki panjang dan sneakers. Meski tidak melihat kamera, paras cantik Fuji begitu terpancar di foto ini.

Tasnya jadi sorotan

Gaya OOTD Fuji saat mirror selfie sambil pamer OOTD. Dia memadukan tampilannya dengan shoulder bag motif garis-garis merah muda. Yang menarik, tas dengan detail puffy ini seperti kasur kapuk. Tasnya tak lantas jadi sorotan netizen.

“Ke sekolah bawa kasur,” kata @whathe***

“Emang boleh ke sekolah bawa kasur?,” tanya @momsya***

“Uti tasnya sama kayak kasur mama aku,” sambung @febrica***

Mirror selfie

Pada foto selanjutnya Fuji terlihat mirror selfie sambil menunjukkan gaya outfitnya. Fuji mempercantik tampilannya dengan makeup natural dan rambut yang dikuncir berantakan tapi tetap terlihat kece. Ia juga menambahkan jepitan pite kecil di rambutnya.