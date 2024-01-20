Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Curhat Pilu Arie Kriting, Masih Berjuang Dapatkan Restu Mertua

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |22:00 WIB
Curhat Pilu Arie Kriting, Masih Berjuang Dapatkan Restu Mertua
Curhat pilu Arie Kriting. (Foto: Instagram @indahpermatas)
A
A
A

ARIE Kriting dan Indah Permatasari berjuang untuk dapatkan restu dari Nursyah, ibunda Indah Permatasari. Tak sedikit netizen yang penasaran dengan perasaan Indah Permatasari yang hubungannya harus renggang.

Seperti baru-baru ini, salah satu netizen bertanya apakah Indah tidak rindu dengan sang ibunda. Terlebih dirinya juga sekarang sudah menjadi seorang ibu.

"Gak kangen ibu yang mbak Indah. Yang udah besarin mbak sampai sekarang mbak juga jadi seorang ibu," tulis salah seorang netizen di kolom komentar yang diunggah di Instagram story Indah Permatasari, Sabtu (20/1/2024).

Tak disangka komentar itu dibalas oleh Arie Kriting. Komika berusia 38 tahun itu curhat pilu bahwa sang istri selalu merindukan ibunya.

Arie dan Indah

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/612/3076040/indah_permatasari-0Xbk_large.jpg
Potret Indah Permatasari Belanja di Pasar Tradisional, Dipuji Cantik dan Tanpa Gengsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/612/3050696/indah_permatasari-e3C7_large.jpg
Tampilan Cantik Indah Permatasari dengan Rambut Baru, Lebih Fresh dengan Model Bob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/28/33/3040750/indah_permatasari-tens_large.jpg
Indah Permatasari Dapat Honor Tak Sampai Rp500 Ribu saat Pertama Kali Akting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/612/3009527/3-potret-naka-anak-indah-permatasari-dan-arie-kriting-yang-akhirnya-go-public-losyxZ5Xu9.jpg
3 Potret Naka, Anak Indah Permatasari dan Arie Kriting yang Akhirnya Go Public
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/612/3008327/potret-indah-permatasari-belanja-ke-pasar-tradisional-bercelana-pendek-dan-sandal-jepit-Ft35jPqbbt.jpg
Potret Indah Permatasari Belanja ke Pasar Tradisional, Bercelana Pendek dan Sandal Jepit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/17/194/2865909/ide-outfit-couple-ala-indah-permatasari-dan-arie-kriting-romantis-nan-stylish-TpAWsplogv.jpg
Ide Outfit Couple ala Indah Permatasari dan Arie Kriting, Romantis nan Stylish!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement