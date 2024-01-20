Curhat Pilu Arie Kriting, Masih Berjuang Dapatkan Restu Mertua

ARIE Kriting dan Indah Permatasari berjuang untuk dapatkan restu dari Nursyah, ibunda Indah Permatasari. Tak sedikit netizen yang penasaran dengan perasaan Indah Permatasari yang hubungannya harus renggang.

Seperti baru-baru ini, salah satu netizen bertanya apakah Indah tidak rindu dengan sang ibunda. Terlebih dirinya juga sekarang sudah menjadi seorang ibu.

"Gak kangen ibu yang mbak Indah. Yang udah besarin mbak sampai sekarang mbak juga jadi seorang ibu," tulis salah seorang netizen di kolom komentar yang diunggah di Instagram story Indah Permatasari, Sabtu (20/1/2024).

Tak disangka komentar itu dibalas oleh Arie Kriting. Komika berusia 38 tahun itu curhat pilu bahwa sang istri selalu merindukan ibunya.