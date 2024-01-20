La Tofi School of Social Responsibility Gelar IGA 2024, MNC Group Raih 8 Penghargaan

PENGANUGERAHAN Indonesia Green Awards ke 15 yang diinisiasi oleh La Tofi School of Social Responsibility dilaksanakan pada Rabu 17 Januari 2024 malam di Hotel Indonesia Kempinski. Dalam perhelatan ini, MNC Group menjadi salah satu dari berbagai institusi yang mendapatkan penghargaan tersebut.

Selain itu, sejumlah tokoh juga meraih predikat sebagai EcoStar of the Year dan the Rising EcoStar. Penyelenggara dan juga Chairman La Tofi School of Social Responsibility, La Tofi mengatakan acara ini dihelat sebagai selebrasi untuk para aktivis lingkungan yang berasal dari perusahaan maupun para tokoh yang ada di Indonesia.

“Indonesia Green Awards 2024 adalah sebuah platform pemberian penghargaan atas inisiatif lingkungan yang mereka lakukan, agar seluruh komponen terutama perusahaan itu melakukan tanggung jawab sosial di bidang lingkungannya dengan baik dan membawa perubahan pada perbaikan kondisi lingkungan," ujar La Tofi.

"Itulah hari ini kami merayakan bahwa semua melakukan untuk bumi kita tercinta dan semua berbagi pengalaman akan apa yang harus dilakukan dan untuk memperbaiki program-program yang harus dilakukan ke depannya jadi ini adalah upaya kami masyarakat sipil mendorong kehidupan masyarakat dan kehidupan lingkungan itu yang kami lakukan,” katanya.

Diantara perusahaan, institusi dan tokoh tersebut, MNC Group melalui MNC Peduli turut meraih apresiasi dalam kontribusinya terhadap lingkungan.

“Dan kami juga gembira MNC group menjadi bagian perhelatan ini dan mereka juga melakukan hal yang luar biasa mendaftarkan 8 kategori dan mendapatkan penghargaan sebagai “The Ultimate” dalam Indonesia awards 2024,” ucap La Tofi.

“Sukses untuk MNC terus melakukan yang terbaik untuk lingkungan hidup dan juga masyarakat Indonesia,” kata La Tofi.

Wakil Ketua Umum MNC Peduli, Jessica Tanoesoedibjo mengungkapkan bahwa MNC Group melalui MNC Peduli terus berupaya meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap lingkungan.

“Melalui sejumlah program lingkungan seperti pengentasan limbah (organik, non organik dan cair) di wilayah perkantoran hingga penanaman puluhan ribu pohon serta sejumlah program lainnya, kami berharap dapat berdampak kepada keberlangsungan lingkungan,” ujar Jessica.

Lebih lanjut, Jessica mengungkapkan rasa syukur atas penghargaan yang diraih pihaknya.