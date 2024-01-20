Alam Ganjar Berbagi Semangat ke Anak Muda Pelaku Industri Kreatif, Disambut Meriah Para Follower

KUNJUNGAN ke Manado, Sulawesi Utara dimanfaatkan oleh Muhammad Zinedine Alam Ganjar untuk meriung dan berbagi bersama anak-anak muda di salah satu tempat nongkrong kota itu, Jumat 20 Januari 2024.

Setibanya di tempat tersebut, Alam langsung disambut dan diteriaki histeris oleh para follower-nya dengan teriakkan 'Alaam!' hingga sesak dan seisi tempat tersebut dipenuhi oleh para penggemar yang di dominasi oleh kaum hawa.

Alam pun diajak berbincang mengenai kesan pertama hingga kesibukan yang tengah di jalaninya saat ini oleh kedua pembawa acara. Dalam kegiatan tersebut Alam mengaku terkesan dengan keindahan alam dan kuliner khas Manado. Seusai itu, dirinya ditontonkan dengan aksi sejumlah pemuda yang menampilkan bridge dance.

Seakan tidak mau kalah, Alam pun ditantang untuk melakukan battle dance dan dirinya mempertontonkan aksi memukau yang membuat decak kagum dari penonton yang hadir. Suasana malam tersebut tampak ramai disesaki pengunjung atas kedatangan Alam di malam tersebut.

Seusai aksi tersebut Putra tunggal Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo yang juga diusung oleh Partai Perindo itu, berdiskusi dan dijejali dengan berbagai pertanyaan yang muncul.

Salah satunya yakni pertanyaan soal masa depan pelaku industri kreatif yang bergerak di bidang music publisher yang mengutarakan keresahannya yang mengharuskan pelaku industri musik berada di Jakarta apabila ingin berkembang dan meraih kesuksesan.

Alam pun tidak menampik hal tersebut. Menurutnya, hal tersebut merupakan langkah yang paling konkret untuk dapat berkembang dan merintis karir di industri apapun.

"Bicara realita dan idealisme, kenapa sekarang untuk berkembang harus ke Jakarta? Karena tak bisa dipungkiri bahwa infrastruktur dan pasar utamanya ada di sana karena di sana cara untuk berkembang," kata Alam.

Namun dirinya tak menampik apabila suatu saat di masa depan ada distribusi merata mengenai akses dan fasilitas dari berbagai industri semakin berkembang di daerah-daerah. Hal tersebut penting dilakukan untuk mengurangi kepadatan populasi Jakarta dan mendorong daerah lain semakin berkembang.