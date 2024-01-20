Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Kulit Terlihat Pucat? Begini Cara Mengatasinya

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |14:39 WIB
KULIT pucat adalah kondisi yang mana kulit kehilangan cahaya alaminya. Biasanya kondisi ini terjadi karena timbulnya beberapa masalah kesehatan yang mendasari atau adanya faktor eksternal.

Dilansir dari laman STYLECRAZE, yang telah ditinjau secara medis oleh dr Sravya Tipirneni, MBBS, MD, DVL, Sabtu (20/1/2024) menjelaskan gaya hidup yang tidak sehat dapat menjadi pemicu terjadinya kulit pucat pada seseorang seperti kekurangan nutrisi, anemia, merokok, stress, kurang tidur, paparan sinar matahari, dan kurangnya menjaga kulit.

Akan tetapi, Anda tidak perlu khawatir karena kondisi seperti ini dapat dikontrol dan dicegah. Karena sebenarnya kulit pucat hanya mengacu kepada permasalahan akibat hilangnya cahaya alami pada wajah sehingga menghasilkan warna lebih pucat atau kekuningan.

Hal ini lantaran seiring dengan berjalannya waktu, kondisi kulit juga ikut mengalami tanda-tanda penuaan seperti timbulnya garis halus, kerutan, atau mungkin hilangnya elastisitas. Namun, untuk kulit kusam bukan lah termasuk dari masalah kulit pucat.

Lantas bagaimana cara pencegahannya?

1. Mencuci wajah dengan benar

Kebiasaan mencuci wajah seringkali dianggap remeh oleh sebagian masyarakat, padahal langkah seperti ini merupakan upaya yang menguntungkan untuk kulit Anda.

2. Exfoliasi kulit

Cara mengatasi kulit pucat

Mulai lah dengan rutin membuat jadwal exfoliasi kulit Anda. Karena dengan cara itu akan membantu wajah Anda terlihat lebih cerah dan segar akibat adanya pengelupasan sel-sel kulit mati yang menumpuk di kulit Anda.

3. Gunakan toner

Setelah selesai membersihkan wajah dan kulit terasa menjadi lebih bersih, menggunakan kapas dan toner menjadi salah satu upaya untuk mengencangkan kulit serta menghilangkan sisa kotoran setelah dibersihkan. Akan tetapi, penggunaan toner ini harus disesuaikan terlebih dahulu dengan jenis kulit Anda.

4. Gunakan pelembab

Setelah kulit Anda terasa kencang, menggunakan pelembab adalah cara penting untuk mengunci kondisi kulit Anda tetap terhidrasi.

5. Gunakan sunscreen

Pada langkah ini, gunakan setiap kali Anda ingin beraktivitas terutama di luar ruangan. Karena sinar UV dapat merusak kulit Anda dan mempercepat proses penuaan, maka mengoleskan sunscreen setidaknya dengan SPF 30 akan membantunya mencegah dari tanda-tanda penuaan tersebut.

