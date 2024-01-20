Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Penumpang Disarankan Pakai Baju Warna Ini di Pesawat, Apa Alasannya?

Narissa Nurulita Pamuji , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |20:01 WIB
Penumpang Disarankan Pakai Baju Warna Ini di Pesawat, Apa Alasannya?
Ilustrasi (Foto: Pexels)
A
A
A

SEORANG pakar perjalanan yang juga blogger travel, Stephanie Lee menyarankan kepada penumpang pesawat untuk mengenakan pakaian warna merah.

Hal itu bertujuan agar yang bersangkutan mendapat pelayanan terbaik di pesawat, ketimbang penumpang lain yang tidak mengenakan memakai warna terang tersebut.

"Staf maskapai penerbangan mungkin secara tidak sadar menganggap penumpang berbaju merah lebih penting atau berstatus lebih tinggi, yang mengarah pada pengalaman layanan pelanggan yang lebih baik," sebutnya melansir New York Post.

"Jadi, jika Anda ingin mendapatkan pelayanan terbaik selama perjalanan Anda, pertimbangkan untuk menggunakan warna merah pada pakaian Anda di bandara," timpalnya.

Infografis Etika Dasar di Pesawat

Blog tersebut mengutip hal yang dinamakan 'The Red Dress Effect' yakni sebuah fenomena wanita yang mengenakan pakaian berwarna merah dianggap lebih menarik.

Menurut sebuah penelitian dari Universitas Rochester yang diterbitkan dalam Jurnal Kepribadian dan Psikologi Sosial pada 2008 yang berjudul Romantic Red: Red Enhances Men's Attraction to Women, dijelaskan bahwa warna merah membuat pria merasa lebih tertarik pada wanita.

Warna merah juga dapat membuat Anda terlihat lebih kuat dan dominan, menurut sebuah studi dari tahun 2007 yang diterbitkan dalam Jurnal Evolusi Psikologi.

Halaman:
1 2
      
