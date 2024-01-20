Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Resep Herbal Daun Kelor, Miliki Segudang Manfaat Kesehatan

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |01:00 WIB
Resep Herbal Daun Kelor, Miliki Segudang Manfaat Kesehatan
Manfaat daun kelor bagi kesehatan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MUSIM hujan memang paling nikmat ketika ditemani oleh secangkir minuman hangat untuk tubuh. Akan tetapi, tidak hanya sekedar minuman hangat tentunya minuman hangat dengan kaya manfaat pun dibutuhkan oleh tubuh, sehingga diharapkan khasiat yang dirasakan akan lebih terasa.

Dilansir dari laman Dinkes Bandung, Minggu (20/1/2024) daun kelor memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Karena mengandung antioksidan seperti vitamin C, beta karoten, quercetin, dan chlorogenic acid, daun kelor dapat mencegah seseorang dari penyakit seperti kanker, menurunkan kadar gula darah, mengurangi peradangan, menangkal radikal bebas, menurunkan kadar kolesterol, mendukung kesehatan otak, meningkatkan produksi ASI, menjaga tekanan darah, dan lain-lain.

Tidak hanya itu, satu mangkuk daun kelor (sekitar 21 gram) mengandung protein nabati sebanyak dua gram. Maka dari itu, daun kelor bisa dinikmati manfaatnya tidak hanya lewat masakan, tetapi juga menjadi jamu, teh herbal, hingga suplemen.

Lantas bagaimana cara pembuatan minuman herbal daun kelor? Berikut salah satu cara pembuatan minuman herbal daun kelor menilik dari akun X @MasakTV.

Resep Herbal Daun Kelor

Bahan-bahan :

Daun Kelor

Jahe 2 ruas

Kayu manis 1 batang

Daun kelor 5 gram

Air 500 ml

Madu 2 sdm

Cara membuat :

1. Bakar jahe yang sudah disiapkan, bakar jahe pada semua sisi hingga merata keseluruh bagian

2. Angkat jahe yang sudah dibakar, lalu kupas kulitnya bisa menggunakan sendok atau pisau

3. Jika sudah kelupas, geprek jahe supaya aroma yang ditimbulkan makin keluar

Halaman:
1 2
      
