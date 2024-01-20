5 Makanan Terbaik untuk Penderita Darah Tinggi

TEKANAN darah tinggi jika tidak terkontrol, maka akan merusak fungsi organ tubuh. Tidak hanya itu saja, darah tinggi menyebabkan risiko penyakit gagal ginjal, jantung, hingga stroke.

Salah satu cara yang mudah untuk menjaga tekanan darah yakni dengan mengatur asupan makanan yang dikonsumsi. Beberapa jenis makanan dipercaya mampu menjaga tekanan darah karena kandungan nutrisi tertentu.

Disarankan untuk mengonsumsi makanan padat nutrisi yang kaya potasium dan magnesium. Dua kandungan ini mampu menjaga tekanan darah agar tetap stabil.

Untuk lebih jelas mengetahui makanan terbaik untuk tekanan darah tinggi, cobalah simak rangkuman informasi yang dikutip dari Pinkvilla, Minggu (20/1/2024) berikut ini.

1. Buah jeruk

Buah jeruk seperti lemon dan jeruk bali membantu Anda dalam menjaga tingkat tekanan darah. Buah ini memiliki segudang nutrisi penting seperti vitamin, mineral, dan senyawa tanaman lainnya yang dapat membantu menurunkan tekanan darah Anda.

Jeruk bali kaya akan vitamin C, serat pektin, dan antioksidan. Ketika Anda minum jus jeruk bali secara teratur, Anda cenderung menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik Anda. Untuk merasakan manfaatnya, selalu sertakan buah jeruk dalam salad atau minum jus jeruk bali secara teratur selama beberapa minggu untuk mengendalikan hipertensi Anda.

2. Ikan berlemak

Ikan berlemak seperti salmon kaya akan asam lemak Omega-3 yang berperan penting untuk kesehatan jantung. Asam lemak ini dapat membantu menurunkan tekanan darah dengan menurunkan kadar oxylipin (senyawa yang menyempitkan pembuluh darah) dan mengurangi peradangan dalam tubuh.

Dengan menambahkan dua porsi ikan berlemak ke dalam makanan Anda untuk tekanan darah tinggi dapat membantu mengendalikan hipertensi.

3. Bit

Buah bit mengandung nitrat yang sangat besar dan berdampak pada penurunan tekanan darah. Sesuai studi pada 24 orang yang mengalami hipertensi, ditemukan bahwa mengonsumsi 250 ml jus bit dan makan 250 gram bit matang secara teratur selama beberapa minggu menghasilkan penurunan tekanan darah.

Selain hipertensi, buah bit juga menawarkan berbagai manfaat kesehatan seperti peningkatan jumlah darah, kekebalan, dan tingkat energi yang lebih baik, di samping tekanan darah yang optimal.

4. Brokoli

Brokoli mengandung zat alami seperti flavonoid dan antioksidan yang membantu meningkatkan fungsi pembuluh darah kita. Ini membantu menurunkan tekanan darah Anda. Selain itu, nitrat yang ada dalam Brokoli membantu mengendurkan pembuluh darah.

Jadi, sertakan Brokoli dalam makanan Anda agar mengalami fluktuasi tekanan darah yang lebih sedikit dibandingkan tidak mengonsumsinya sama sekali.