Drone Israel Serang Rumah Sakit di Gaza Selatan, Warga Palestina Terlantar Alami Luka-Luka

ORGANISASI Kemanusiaan Dunia (Bulan Sabit Merah) Palestina belum lama ini mengabarkan bahwa Israel baru saja menembaki rumah sakit di Khan Younis, menggunakan drone sebagai senjatanya.

Dilansir dari laman Reuters, Sabtu (20/1/2024) atas kejadian tersebut fasilitas kesehatan di jalur Gaza Selatan terancam keselamatannya. Bahkan pihak Bulan Sabit Merah juga mengatakan terdapat banyak orang yang terlantar serta mengalami luka-luka akibat tembakan hebat dari drone Israel.

Drone-drone Israel ini menargetkan warga di Rumah Sakit Al-Amal dan pangkalan badan penyelamat. Di sisi lain, di dekat kota yang sama, tank Israel nampak mendekati rumah sakit terbesar yang tersisa di Gaza itu. Di mana orang-orang melaporkan mendengar adanya tembakan peluru dari arah sisi Barat.

Tidak hanya itu, warga juga melaporkan adanya pertempuran sengit di Selatan. Kini, Israel telah meluncurkan kemajuan baru yang besar di Khan Younis, dikabarkan minggu ini Israel telah merebut kota tersebut yang saat ini dikatakan sudah menjadi pangkalan utama para pejuang Hamas yang menyerang kota-kota Israel pada 7 Oktober lalu.