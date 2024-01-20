Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Drone Israel Serang Rumah Sakit di Gaza Selatan, Warga Palestina Terlantar Alami Luka-Luka

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |16:00 WIB
Drone Israel Serang Rumah Sakit di Gaza Selatan, Warga Palestina Terlantar Alami Luka-Luka
Rumah sakit di Gaza dihantam drone Israel. (Foto: NBCNews)
A
A
A

ORGANISASI Kemanusiaan Dunia (Bulan Sabit Merah) Palestina belum lama ini mengabarkan bahwa Israel baru saja menembaki rumah sakit di Khan Younis, menggunakan drone sebagai senjatanya.

Dilansir dari laman Reuters, Sabtu (20/1/2024) atas kejadian tersebut fasilitas kesehatan di jalur Gaza Selatan terancam keselamatannya. Bahkan pihak Bulan Sabit Merah juga mengatakan terdapat banyak orang yang terlantar serta mengalami luka-luka akibat tembakan hebat dari drone Israel.

Drone-drone Israel ini menargetkan warga di Rumah Sakit Al-Amal dan pangkalan badan penyelamat. Di sisi lain, di dekat kota yang sama, tank Israel nampak mendekati rumah sakit terbesar yang tersisa di Gaza itu. Di mana orang-orang melaporkan mendengar adanya tembakan peluru dari arah sisi Barat.

Tidak hanya itu, warga juga melaporkan adanya pertempuran sengit di Selatan. Kini, Israel telah meluncurkan kemajuan baru yang besar di Khan Younis, dikabarkan minggu ini Israel telah merebut kota tersebut yang saat ini dikatakan sudah menjadi pangkalan utama para pejuang Hamas yang menyerang kota-kota Israel pada 7 Oktober lalu.

Perang Israel dan Palestina

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/29/481/3027574/lansia-malang-ini-diserang-anjing-milik-militer-israel-alami-cedera-serius-UqVzTFnrEN.jpg
Lansia Malang Ini Diserang Anjing Milik Militer Israel, Alami Cedera Serius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/481/3015753/klinik-dan-dapur-umum-di-rafah-ditutup-warga-palestina-mengungsi-ke-al-mawasi-FDMld4ITJ1.jpg
Klinik dan Dapur Umum di Rafah Ditutup, Warga Palestina Mengungsi ke al-Mawasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/481/3015730/akibat-operasi-militer-israel-rumah-sakit-kuwait-di-rafah-ditutup-0waGT2ZrFA.jpg
Akibat Operasi Militer Israel, Rumah Sakit Kuwait di Rafah Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/481/3015583/kekurangan-bantuan-medis-kondisi-masyarakat-gaza-kian-mengkhawatirkan-g3oJgW08ZE.jpg
Kekurangan Bantuan Medis, Kondisi Masyarakat Gaza Kian Mengkhawatirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/481/3015478/30-negara-kecam-israel-pada-pertemuan-who-serang-fasilitas-kesehatan-di-gaza-GUhB701T44.jpg
30 Negara Kecam Israel Pada Pertemuan WHO, Serang Fasilitas Kesehatan di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/481/3012090/israel-kembali-membabi-buta-who-minta-perlindungan-bagi-warga-sipil-gaza-Rxf1Eys8PD.jpg
Israel Kembali Membabi Buta, WHO Minta Perlindungan bagi Warga Sipil Gaza
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement