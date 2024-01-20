Kim Kardashian Miliki Tanning Bed di Kantor, Akui Miliki Penyakit Psoriasis

KELUARGA Kardashian tak pernah lepas dari sorotan publik. Baru-baru ini, Kim Kardashian mendapatkan kecaman publik usai membuat sebuah konten di akun TikToknya. Konten tersebut memperlihatkan berbagai spot unik yang dia miliki di kantornya.

Di dalam kantor Kim Kardashian terdapat dinding yang penuh dengan bingkai sampul majalahnya. Dia pun memperlihatkan manekin khusus yang dibuat sesuai dengan bentuk badannya, dan model 3D otaknya di salah satu mejanya.

BACA JUGA: Dokter Ungkap Penyakit Kulit yang Biasa Menyerang Wajah di Musim Hujan

Namun mata netizen pun tertuju dengan tanning bed dan kasur lampu merah yang berada di kantor Kim Kardashian. Banyak netizen yang mengkritik perilaku Kim Kardashian yang menormalisasi penggunaan.

"Saya Kim Kardashian, tentu saja saya memiliki tanning bed dan kasur dengan lampu merah di kantor saya," tutur Kim Kardashian sambil berbaring tanning bed-nya, dikutip dari akun TikTok @kimkardashian, Sabtu (20/1/2024).

Pasalnya, penggunaan tanning bed bisa berbahaya bagi kesehatan kulit. Sinar yang terpancar dari tanning bed diduga dapat menyebabkan berbagai penyakit kulit, salah satunya kanker. Hal ini karena sebagian besar tanning bed memiliki pancaran UVA.

Menanggapi kritik dari para netizen, Kim Kardashian pun turut angkat bicara terkait dengan alasan dirinya memiliki tanning bed di kantornya. Mantan istri Kanye West ini mengaku bahwa dirinya memiliki penyakit psoriasis.

Psoriasis merupakan salah satu penyakit autoimun yang ditandai dengan berbagai permasalahan kulit, seperti kulit bersisik, terasa gatal, dan terjadi penebalan kulit. Perempuan yang kerap disapa Kim ini mengaku bahwa tanning bed sangat membantunya jika penyakitnya kambuh.

“Saya menderita psoriasis dan itu sangat membantu jika kondisinya buruk. Tapi saya tidak terlalu sering menggunakannya,” tulis Kim dalam akun X @kimkardashian.