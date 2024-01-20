Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Hari Keempat Sub PIN Polio Sudah Melebihi Target yang Diharapkan, Tembus 6,5 Juta Anak

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |10:25 WIB
Hari Keempat Sub PIN Polio Sudah Melebihi Target yang Diharapkan, Tembus 6,5 Juta Anak
Lebih dari 6,5 juta anak sudah dapatkan imunisasi polio. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MEMASUKI putaran pertama Sub Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Maxi Rein Rondonuwu menjelaskan sebanyak 6.528.963 anak atau 76,9 Persen dari total 8.491.178 sasaran telah menerima imunisasi polio yang telah dilaksanakan selama empat hari.

“Hingga Kamis 18 Januari 2024, total sasaran yang sudah di imunisasi Polio mencapai lebih dari 6,5 juta anak atau 76,9 Persen. Angka ini sudah melebihi target yang diharapkan,” kata Dirjen Maxi, dikutip dalam keterangan resmi Kemenkes, Sabtu (20/1/2024).

Menurutnya, dengan pemberian imunisasi novel Oral Polio Vaccine Type 2 (nOPV2) pada hari ketiga Sub PIN Polio ditargetkan mencapai 53,4 Persen dengan tiga daerah yang sudah dilakukan pemberian imunisasi Polio yaitu Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kabupaten Sleman Yogyakarta. Ketiga daerah ini telah resmi dimulai pada Senin, 15 Januari 2024.

Akan tetapi, dari target tersebut Dirjen Maxi mengatakan hal itu tidak hanya dicapai dari total gabungan imunisasi ketiga daerah itu, tetapi terdapat realisasi imunisasi di masing-masing daerah yang juga telah melampaui angka tersebut. Ditambah dengan memberikan rincian Dirjen Maxi menyampaikan cakupan imunisasi polio.

Imunisasi Polio

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/481/3071125/polio-X1xv_large.jpg
Wabah Polio Serang Warga Gaza, Ditemukan dari Air Limbah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/481/3065957/kemenkes-pastikan-anak-indonesia-dapat-2-dosis-imunisasi-saat-pin-polio-5jvDj849Oy.jpg
Kemenkes Pastikan Anak Indonesia Dapat 2 Dosis Imunisasi saat PIN Polio
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/481/3038337/bolehkan-anak-berkebutuhan-khusus-diberikan-imunisasi-tetes-ini-kata-dokter-5t7CK1pIu5.jpg
Bolehkan Anak Berkebutuhan Khusus Diberikan Imunisasi Tetes? Ini Kata Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/483/2973903/putaran-kedua-sub-pin-polio-44-7-persen-anak-sudah-diimunisasi-8SoDkwmqrI.jpg
Putaran Kedua Sub PIN Polio, 44,7 Persen Anak Sudah Diimunisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/27/481/2961251/siti-atikoh-ingatkan-pentingnya-mencegah-polio-r1vIPBINJo.jpg
Siti Atikoh Ingatkan Pentingnya Mencegah Polio
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/481/2957440/ganjar-mahfud-siap-atasi-polio-lewat-program-kerja-satu-desa-satu-faskes-dan-satu-nakes-kLc0eNbNJx.jpeg
Ganjar-Mahfud Siap Atasi Polio Lewat Program Kerja Satu Desa, Satu Faskes, dan Satu Nakes
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement