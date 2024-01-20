Hari Keempat Sub PIN Polio Sudah Melebihi Target yang Diharapkan, Tembus 6,5 Juta Anak

MEMASUKI putaran pertama Sub Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Maxi Rein Rondonuwu menjelaskan sebanyak 6.528.963 anak atau 76,9 Persen dari total 8.491.178 sasaran telah menerima imunisasi polio yang telah dilaksanakan selama empat hari.

“Hingga Kamis 18 Januari 2024, total sasaran yang sudah di imunisasi Polio mencapai lebih dari 6,5 juta anak atau 76,9 Persen. Angka ini sudah melebihi target yang diharapkan,” kata Dirjen Maxi, dikutip dalam keterangan resmi Kemenkes, Sabtu (20/1/2024).

Menurutnya, dengan pemberian imunisasi novel Oral Polio Vaccine Type 2 (nOPV2) pada hari ketiga Sub PIN Polio ditargetkan mencapai 53,4 Persen dengan tiga daerah yang sudah dilakukan pemberian imunisasi Polio yaitu Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kabupaten Sleman Yogyakarta. Ketiga daerah ini telah resmi dimulai pada Senin, 15 Januari 2024.

Akan tetapi, dari target tersebut Dirjen Maxi mengatakan hal itu tidak hanya dicapai dari total gabungan imunisasi ketiga daerah itu, tetapi terdapat realisasi imunisasi di masing-masing daerah yang juga telah melampaui angka tersebut. Ditambah dengan memberikan rincian Dirjen Maxi menyampaikan cakupan imunisasi polio.