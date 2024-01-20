Menikmati Keindahan Pantai Menganti, Hidden Gem di Kebumen Panoramanya Mirip Selandia Baru

BANYAK pantai di Indonesia dengan pesona mengagumkan. Salah satunya yang menuai decak kagum ialah Pantai Menganti di Kebumen, Jawa Tengah. Bahkan, saking indahnya, pantai dijuluki sebagai New Zealand atau Selandia Baru-nya Indonesia.

View yang disuguhkan pantai eksotis di Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah ini memang bukan kaleng-kaleng. Sebab, sangat mirip dengan pesona pantai di Selandia Baru.

Pantai Menganti cantik dengan pasir putih berpadu hamparan laut biru Samudera Hindia, batu karang dan dibentengi bukit hijau.

Nama Menganti diyakini berasal dari kata 'Menanti'. Konon dulu ada panglima perang Majapahit yang melarikan diri ke pesisir selatan ini karena hubungan asmara dengan kekasihnya tidak direstui raja.

Pantai Menganti berjarak sekitar 30 kilometer dari pusat Kecamatan Gombong, bisa ditempuh dalam waktu satu jam. Rute paling cepat menuju Pantai Menganti dari Gombong melalui Kecamatan Ayah. Perjalanan kemudian diteruskan melewati Jalan Pantai Menganti.

Setelah sampai di tempat parkir, Anda harus menaiki beberapa anak tangga untuk sampai ke tepi pantainya. Di timur pantai bisa dilihat panorama Tanjung Karangbata. Letaknya menjorok ke lautan, mirip yang ada di Uluwatu dan Nusa Penida.

Kawasan pantai pasir di Menganti berada di sisi barat. Kawasan ini merupakan pantai nelayan. Ketika siang hari, banyak perahu nelayan yang berlabuh di tepi pantai. Di pantai nelayan, terdapat banyak warung makan dan kamar mandi yang disediakan untuk pengunjung.

Di sekitar tanjung berserakan bebatuan yang disebut merupakan sisa letusan gunung api purba. Para pengunjung biasanya mengabadikan keindahan pantai menganti dari atas tebing keteb widadari.

Dari atas tebing tersebut, terlihat pemandangan pesisir dilengkapi perbukitan hijau dengan pasir putih dan air yang jernih.