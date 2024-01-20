Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Langit Biru Sejukkan Mata, Kualitas Udara Jakarta Akhirnya Membaik!

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |19:01 WIB
Langit Biru Sejukkan Mata, Kualitas Udara Jakarta Akhirnya Membaik!
Langit Jakarta terpantau cerah bukti kualitas udara membaik (Foto: X/piotrj)
A
A
A

PEMANDANGAN langka terlihat pada langit Jakarta hari ini. Betapa tidak, kualitas udara di wilayah Ibu Kota dan sekitarnya, pada Sabtu (20/1/2024) terpantau semakin membaik.

Sontak hal ini langsung menjadi perbincangan warganet di media sosial, yang beramai-ramai mengunggah cerahnya langit ibu kota dan sekitarnya.

Berdasarkan pantaun di laman IQAir, indeks tingkat polusi udara di DKI Jakarta menunjukkan angka 34 yang berarti kualitasnya baik.

Fenomena indah tersebut diyakini terjadi akibat hujan turun dengan intensitas waktu yang cukup lama di hari sebelumnya.

Salah satu warganet yang membagikan kualitas udara di Jakarta yang semakin membaik adalah Piotr Jakubowski.

Langit Cerah Jakarta

(Foto: X/

Dalan unggahannya di X (Twitter), ia memperlihatkan kualitas udara yang menurutnya sangat layak didapatkan setiap harinya oleh warga Jakarta.

"Kita berhak untuk udara seperti ini setiap hari. Please, teman2 - enjoy! Bawa anak ke luar. Lari lebih lama dan jauh. Piknikan di taman. Gak percaya, cek aplikasinya sendiri," tulis Piotr Jakubowski.

Cuitannya Piotr di X (Twitter) langsung disambut warganet lainnya yang juga ikut mengunggah kecerahan langit Jakarta. Bahkan, terlihat pemandangan gunung yang sangat jarang terlihat apabila polusi udara di Jakarta sedang memburuk.

