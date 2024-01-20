2 Bule Berbikini Asyik Berjemur di Depan Istana Agung Bangkok Picu Amarah Warga Thailand

Dua turis asing wanita berjemur di depan Istana Agung Bangkok, Thailand (Foto: Facebook/Kamron Petprayoon)

SEBUAH foto yang memperlihatkan dua turis asing wanita berjemur dengan mengenakan bikini di Sanam Luang, lapangan umum di depan Istana Agung Bangkok, telah memicu reaksi kemarahan dari warganet Thailand.

Melansir Vietnam Express, foto yang dibagikan oleh Kamron Petprayoon di akun Facebook-nya dengan 7.600 pengikut pada 12 Januari lalu itu telah mendapatkan 1.300 like dan 2.100 kali dibagikan. Seorang pengguna Facebook menulis, "Ini adalah tempat suci. Anda harus menghormatinya,"

"Tidak pantas, sangat buruk. Apakah tidak ada petugas di sekitar sana?" ungkap salah satu warganet.

"Beraninya mereka? Mereka seharusnya tahu bahwa itu bukan tempat yang mengizinkan berjemur seperti ini," demikian mengutip Vietnam Express.

Banyak warganet Thailand yang mengungkapkan kekecewaan mereka, seraya menyebut jika turis itu telah kurang ajar dan tidak menghormati budaya Thailand.

Terletak di jantung Kota Bangkok, The Grand Palace dianggap sebagai simbol Thailand dan keluarga kerajaan Thailand.

Sekarang, tempat ini digunakan untuk menyelenggarakan upacara kerajaan dan menyambut tamu raja, tamu negara, dan pejabat asing lainnya.

Sanam Luang secara tradisional digunakan untuk upacara kerajaan, festival, dan acara-acara penting nasional. Keluarga kerajaan Thailand sangat dihormati oleh masyarakat Thailand dan tidak boleh ada segala bentuk penghinaan di sana.