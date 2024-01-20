Lezatnya Bakso Beranak Milik Raffi Ahmad di Paris, Harganya Nyaris Setengah Juta

MENU bakso beranak begitu familiar di Indonesia. Namun, bagaimana bila bakso beranak yang lezat disajikan di kota Paris, Prancis?

Seperti bakso beranak yang disajikan di restoran nusantara milik Raffi Ahmad, Le Nusa di Paris. Lezatnya bakso beranak ini diungkap akun TikTok, @aliccehavana. Wisatawan asal Indonesia ini terlihat tengah menikmati semangkuk bakso beranak di resto Sultan Andara itu.

“Ngicipi bakso beranak resto Raffi dan Gigi di Paris,” tulis Alicce dikutip Sabtu (20/1/2024).

Penampakan bakso beranak itu pun begitu menggiurkan dan menggugah selera. Mi kuning beserta sayur dengan kuah kaldu sapi menambah kelezatan cita rasa bakso tersebut. Bahkan, Alicce juga mengakui bakso ini sudah lezat bahkan sebelum diracik dengan bumbu tambahan lainnya.

“Gak dibumbuin sudah enak,” katanya.

Satu mangkuk bakso terdiri dari dua bakso kecil dan satu bakso beranak besar. Seperti namanya, bakso besar tersebut berisikan bakso-bakso kecil lainnya sehingga disebut beranak. Adapula isian cabai rawit di dalam bakso beranak yang lezat ini.

“Ada pentol kecil-kecil dan ada cabainya,” kata Alicce.

Bakso beranak tersebut pun terlihat begitu menggugah selera usai ditambahkan sambal, saus dan kecap. Menurut Alicce, bakso ini begitu lezat dengan porsi bakso beranaknya yang cukup besar.

“Gede banget, kuahnya ini uenaak,” katanya.