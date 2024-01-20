Resep Tom Yum Low Budget Ala Restoran All You Can Eat, Dijamin Enak!

TOM yum merupakan makanan khas Thailand yang menjadi favorit banyak orang. Tom yun sendiri memiliki rasa pedas, asam, dan gurih. Di dalam tom yam terdapat banyak topping yang jadi favorit, mulai dari daging, bakso, jamur enoki, sayuran.

Tom yum banyak ditemukan di restoran Thailand, namun beberapa restoran all you can eat juga menyajikan tom yum. Nah bagi Anda yang suka makan tom yum, kali ini MNC Portal akan membagikan resep Tom Yum ala restoran all you can eat.

“Resep bocoran kuah tom yum low budget ala all you can eat (bocoran dari temen aku yang kerja di ayce lagi),” tulis akun X @dwitasaridwita, Sabtu (20/1/2024).

Berikut resep tom yum low budget ala all you can eat

Bahan utama:

Bakso ikan

Bahan kuah tom yum:

3 sdm pasta tom yum

5 buah bawang merah, iris tipis

3 buah bawang putih, iris tipis

1 jahe ukuran tiga ruas jari, iris tipis terus geprek

1 batang sereh, iris

3 rawit cengek, iris tipis

Daun ketumbar (optional)

5 sendok makan Minyak goreng

1,5 liter air

2 sendok teh Kaldu jamur

1 sendok teh Garam

Kecap asin (boleh di skip)

Kecap ikan

Lada secukupnya

Bahan pelengkap:

1 batang daun bawang

Bawang goreng kalo doyan

Bubuk cabe khusus