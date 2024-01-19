Potret Livy Renata Pakai Kemben Pink, Disandingkan dengan Penyanyi Korea Tiffany Young

LIVY Renata memang dikenal sebagai selebgram berwajah cantik yang berkelakuan polos. Selain kelakukannya, penampilannya pun sering jadi sorotan karena selalu tampil seksi dalam berbagai momen.

Belum lama ini, Livy menjalani pemotretan untuk Pose Girl. Dia tampil kece memakai kemben dress warna pink.

"First post of the year! Some shots from @posegirl.id," tulis Livy dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari akun Instagram miliknya.

Pada foto pertamanya, Livy terlihat memamerkan wajah cantiknya sambil mengedipkan satu mata. Dia mempercantik tampilannya dengan makeup bernuansa pink dan lipstik merah merona.

Livy terlihat pose tersenyum manis sambil berpose ala Korea dengan kedua tangan diarahkan ke wajahnya. Terlihat tubuh bagian atas dan ketiaknya begitu mulus.

Pada foto selanjutnya Livy menunjukkan kemben dress pink mini yang membuatnya terlihat makin feminin. Gaya pemotretan ini seakan mengusung tema idol.

Tampilan rambut Livy di foto ini dikuncir setengah, dan menambahkan poni samping. Ia juga menambahkan beberapa aksesori kalung dan gelang pada penampilannya.