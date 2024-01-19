Viral Pernikahan Anak Pemilik Padepokan Wewe Gombel, Para Tamu Undangan Kompak Tampil Bak Dukun

SAAT menghadiri resepsi pernikahan, para tamu biasanya tampil dengan memukau, mulai dari batik hingga baju pesta. Namun, penampakan tidak biasa justru terjadi di sebuah momen resepsi pernikahan yang baru-baru ini viral di jagat maya.

Pasalnya, di momen resepsi pernikahan yang berlangsung di Banyuwangi, dihadiri oleh para tamu yang justru mengenakan pakaian layaknya dukun. Penampakan para tamu dengan busana dukun itu terekam dalam sebuah video yang pertama kali diunggah di akun TikTok @temantenanyar.org.

Usut punya usut, mempelai di resepsi pernikahan tersebut rupanya merupakan anak dari pemilik 'Padepokan Wewe Gombel.' Diketahui, ayah mempelai wanita merupakan pemilik Padepokan Wewe Gombel di Banyuwangi, Mbah Klinting.

“Pov: Dapat client pemilik Padepokan Wewe Gombel," tulis pemilik akun dalam video, dikutip dari TikTok @temantenanyar.org, Jumat, (19/01/2024).

Dari video tersebut diketahui, bahwa kedua mempelai pernikahan tersebut bernama Sukma dan Alfian. Meski tamunya banyak yang mengenakan kostum bak dukun, namun momen resepsi pernikahan mereka tampak berjalan meriah dan penuh khidmat.

Dalam video viral berdurasi 32 detik itu, terlihat salah seorang tamu tampak mengenakan busana dukun yang juga dipenuhi aksesoris, dari kalung berbahan manik kayu hingga mengenakan blangkon. Meski para tamu yang datang tersebut kebanyakan mengenakan kostum yang hampir serupa, namun mereka tetap tampil dengan pakaian dukun ciri khas masing-masing.