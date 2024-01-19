Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Pacar Shayne Pattynama, Gadis Afghanistan yang Punya Body Gitar Spanyol

Devi Ameilia Putri , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |06:07 WIB
5 Potret Pacar Shayne Pattynama, Gadis Afghanistan yang Punya Body Gitar Spanyol
Kekasih Shayne Pattynama. (Foto: Instagram)
A
A
A

SALAH satu bek naturalisasi andalan Indonesia, Shayne Pattynama, dipastikan akan membela Timnas Indonesia di pertandingan kedua melawan Vietnam. Shayne Pattynama memang gagal memperkuat Timnas Indonesia, lantaran dia harus pulang ke Belanda mengunjungi ibunda yang jatuh sakit.

Dia pun harus meninggalkan pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Turki. Dia juga melewati 3 laga uji coba Timnas Indonesia melawan Libya dan juga Iran.

Tentu saja ini menjadi kabar gembira bagi Timnas Indonesia yang harus mengumpulkan poin penuh. Tidak heran, bukan hanya Shayne saja yang menjadi pusat perhatian, tapi juga kekasih Shayne. Tapi yang lebih membuat netizen penasaran adalah nama dari kekasih Shayne asal Afghanistan, yang memilh @x.m.m.8 sebagai nama akun Instagramnya.

Pamer Ketiak

Kekasih Shayne Pattynama

Kekasih Shayne Pattynama nampak pamer ketiak dengan dress ketat yang membentuk lekuk tubuhnya. Berpose menguncir rambut, dia menggunakan dress biru ala kemben dengan tali di bagian dada. Tampilannya yang seksi pun lantas mencuri perhatian.

Pose Jongkok

Kekasih Shayne Pattynama

Kali ini, kekasih Shayne Pattynama itu nampak berjongkok menggunakan sepatu stiletto. Perempuan cantik itu menggunakan tanktop one piece, dengan celana kargo hijau. Dengan makeup flawless dan rambut dicepol, dia memang nampak cantik memesona.

Dress Merah

Kekasih Shayne Pattynama

Dengan dress merah kemben, aura keseksian kekasih Shayne Pattynama ini memang semakin terpancar. Apalagi, dia nampak memulas bibirnya dengan lipstik berwarna senada dengan dress-nya tersebut.

Halaman:
1 2
      
