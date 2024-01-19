Ganjar Pranowo Janji Carikan Jodoh untuk Rieke Diah Pitaloka

ARTIS sekaligus politisi Rieke Diah Pitaloka menyebut calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo berjanji akan mencarikannya jodoh. Hal itu dia sampaikan dalam wawancara dengan Starpro beberapa waktu lalu.

"Mas Ganjar janji akan mencarikan aku jodoh," ujar Rieke seperti dikutip dari akun YouTube Starpro Indonesia, Jumat (19/1/2024).

Seperti diketahui, Rieke Diah Pitaloka resmi bercerai dari Donny Gahral Adian pada awal 2015 yang menikahinya sejak 2005. Hampir delapan tahun menjanda, hingga saat ini Rieke belum menemukan pasangan yang pas untuk dirinya.

Kini pemain sinetron Bajaj Bajuri itu menikmati kesendiriannya. Dia pun makin fokus di dunia politik yang digelutinya sejak lama. Namun setelah melihat keharmonisan keluarga Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh, ada keinginan dalam dirinya untuk menikah lagi.