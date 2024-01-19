Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ganjar Pranowo Janji Carikan Jodoh untuk Rieke Diah Pitaloka

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |21:46 WIB
Ganjar Pranowo Janji Carikan Jodoh untuk Rieke Diah Pitaloka
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. (Foto: X @ganjarpranowo)
A
A
A

ARTIS sekaligus politisi Rieke Diah Pitaloka menyebut calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo berjanji akan mencarikannya jodoh. Hal itu dia sampaikan dalam wawancara dengan Starpro beberapa waktu lalu.

"Mas Ganjar janji akan mencarikan aku jodoh," ujar Rieke seperti dikutip dari akun YouTube Starpro Indonesia, Jumat (19/1/2024).

Seperti diketahui, Rieke Diah Pitaloka resmi bercerai dari Donny Gahral Adian pada awal 2015 yang menikahinya sejak 2005. Hampir delapan tahun menjanda, hingga saat ini Rieke belum menemukan pasangan yang pas untuk dirinya.

Rieke Diah Pitaloka

Kini pemain sinetron Bajaj Bajuri itu menikmati kesendiriannya. Dia pun makin fokus di dunia politik yang digelutinya sejak lama. Namun setelah melihat keharmonisan keluarga Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh, ada keinginan dalam dirinya untuk menikah lagi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/11/612/2968555/makna-wayang-wisanggeni-untuk-ganjar-dan-wayang-semar-mahfud-md-pu4X741PUe.jpg
Makna Wayang Wisanggeni untuk Ganjar dan Wayang Semar Mahfud MD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/194/2968069/jadi-outfit-dinner-bareng-hary-tanoesoedibjo-ganjar-pranowo-ternyata-koleksi-busana-changshan-nlIVdZoOXh.jpg
Jadi Outfit Dinner Bareng Hary Tanoesoedibjo, Ganjar Pranowo Ternyata Koleksi Busana Changshan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/194/2968039/potret-ganjar-pranowo-pakai-busana-changsan-di-makan-malam-imlek-C0LNSyTpe9.jpg
Potret Ganjar Pranowo Pakai Busana Changsan di Makan Malam Imlek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/612/2967941/pesan-manis-siti-atikoh-untuk-ganjar-pranowo-di-hajatan-rakyat-cibinong-85rClPswZv.jpg
Pesan Manis Siti Atikoh untuk Ganjar Pranowo di Hajatan Rakyat Cibinong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/612/2967836/kesenian-khas-jawa-barat-buka-gelaran-hajatan-rakyat-ganjar-mahfud-di-cibinong-QyYmYTlHeU.jpg
Kesenian Khas Jawa Barat Buka Gelaran Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Cibinong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/612/2966522/salam-tiga-jari-jadi-simbol-ganjar-pranowo-dan-mahfud-md-ternyata-ini-maknanya-t2D9C9hsqw.jpeg
Salam Tiga Jari Jadi Simbol Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Ternyata Ini Maknanya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement