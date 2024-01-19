4 Zodiak Paling Suka Menghakimi, Ada Si Gemini!

TIAP zodiak memiliki keunikan dan kekhasannya, namun hal tersebut tidak selalu membawa dampak positif. Beberapa zodiak cenderung menunjukkan sifat negatif, terutama dalam hal menghakimi orang lain.

Menurut astrologi, ada deretan zodiak yang cenderung suka menghakimi, baik itu dengan cara yang diam-diam maupun secara terang-terangan. Dilansir dari Knowinsiders, Minggu (21/1/2024) berikut empat zodiak yang diramalkan akan paling suka menghakimi orang lain pada tahun 2024.

1. Scorpio: Zodiak ini dikenal dengan emosi dan intuisi yang tak tergoyahkan. Tahun 2024 mungkin membawa situasi tajam di mana Scorpio terlihat suka menghakimi. Meskipun niat mereka tulus, orang-orang sering salah mengartikan sebagai sikap yang kritis dan menantang.

2. Virgo: Tahun ini, Virgo mungkin tanpa sadar menganalisis perilaku orang di sekitarnya. Kecenderungan untuk menganalisis dan keinginan untuk kesempurnaan membuat semua orang merasa tidak nyaman, meskipun niat zodiak ini sebenarnya baik.

