5 Zodiak Sangat Tunduk ke Pasangan, Nurut Banget!

DALAM menjalani hubungan asmara, terkadang harus dihadapkan dengan kondisi harus mengalah jika ada perbedaan pendapat agar suatu hubungan bisa bertahan lama.

Uniknya, karakter seperti ini sedikit banyak bisa terbaca dari tanda zodiak yang dimiliki. Bagi beberapa tanda zodiak, menyelamatkan hubungan bersama pasangannya jauh lebih penting daripada mempertahankan suatu argumen yang dapat memicu konflik dalam hubungan.

Dilansir dari Times of India, Sabtu (20/1/2024) berikut lima zodiak yang sangat tunduk terhadap pasangannya.

BACA JUGA:

1. Pisces : Dikenal dengan sifatnya yang sangat berempati dan penuh kasih, saat memiliki hubungan mereka mungkin akan menjadi pribadi yang penurut. Tipe yang akan memprioritaskan kebutuhan sang pasangan daripada kebutuhannya sendiri dalam menjalani suatu hubungan.

BACA JUGA:

2. Cancer: Memiliki kepribadian yang sangat peduli terhadap orang lain, dirinya lebih suka memprioritaskan hubungan yang harmonis. Pintar dalam mengatur emosi, para cancer lebih suka untuk menghindari konflik dengan pasangannya.