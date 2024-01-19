Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Top 5 Zodiak Wanita yang Takut Menikah, Gemini Nomor 2!

Meila Ayu Dina , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |15:00 WIB
Top 5 Zodiak Wanita yang Takut Menikah, Gemini Nomor 2!
Zodiak wanita takut menikah, (Foto: Rawpixel/Freepik)
A
A
A

BISA menikah dengan pria yang dicintai adalah impian semua wanita. Banyak wanita menjadikan pernikahan sebagai salah satu tujuan hidup.

Di sisi lain, dari kacamata astrologi ternyata ada beberapa zodiak yang justru takut sekali berkomitmen seumur hidup dengan pasangannya loh karena pernikahan bukan suatu hal yang tmereka inginkan, bahkan menunda-nunda untuk melakukannya.

 BACA JUGA:

Dilansir dari Know Insiders, Sabtu (20/1/2024) berikut peringkat zodiak wanita yang takut menikah. Kira-kira zodiak Anda nomor berapa?

1. Sagitarius: Terlahir menjadi sosok mandiri dan suka berpetualangan, zodiak ini mendapatkan peringkat pertama. Sekalipun para Sagitarius ini berpikir untuk menikah, mungkin beberapa dari mereka tidak akan langsung menginginkan anak.

 BACA JUGA:

2. Gemini: Wanita Gemini terlalu senang untuk mengeksplorasi sesuatu hal yang baru, makanya begitu mempertimbangkan mengenai pernikahan sebab terlalu khawatir jika waktu main-mainnya terpotong atau malah hilang sesuatu hal yang besar. Menurutnya pernikahan adalah sebuah tanggung jawab yang besar.

Halaman:
1 2
      
