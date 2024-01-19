Apakah Rokok Herbal Jauh Lebih Aman Dibanding dengan Rokok Biasa?

APAKAH Rokok Herbal Jauh Lebih Aman Dibanding dengan Rokok Biasa? Mungkin jadi pertanyaan familiar yang terdengar sehari-hari oleh banyak orang.

Rokok herbal sendiri menjadi salah satu variasi produk yang dijual secara bebas di pasar. Selain rokok yang menggunakan tembakau, rokok herbal hadir sebagai inovasi rokok yang dianggap lebih sehat bagi para pecandu rokok.

Dalam setiap iklannya, rokok herbal dianggap jauh lebih aman dibanding rokok pada umumnya. Tapi apakah benar jenis yang satu ini lebih baik daripada rokok konvensional biasanya?

Banyak yang menganggap rokok herbal dapat menghilangkan efek adiksi yang muncul dari kebiasaan kurang sehat ini, serta rokok herbal bisa membantu seseorang untuk berhenti merokok.

Faktanya memang benar bahwa rokok herbal tidak membuat seseorang menjadi kecanduan dan tidak mengandung tembakau. Namun patut diingat di sini, akan tetapi bukan berarti rokok herbal tidak lebih sehat jika dibandingkan rokok tembakau biasa.