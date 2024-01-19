Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret BCL Pakai Seragam PNS, 2024 Ganti Profesi Jadi ASN?

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |19:30 WIB
Potret BCL Pakai Seragam PNS, 2024 Ganti Profesi Jadi ASN?
Potret BCL jadi PNS, (Foto: Instagram @itsmebcl)
A
A
A

BUNGA Citra Lestari alias BCL merupakan salah satu selebriti Tanah Air yang selalu sukses tampil memikat di setiap kesempatan, dengan gaya fashion yang trendi dan modis.

Meski sudah berstatus sebagai istri dan ibu dari satu orang anak yang beranjak remaja, namun BCL tidak pernah kehilangan pesonanya. Nah, baru-baru ini penyanyi yang juga akrab disapa Unge ini kembali sukses mencuri perhatian lewat penampilannya. Hal itu terlihat dalam sebuah potret terbaru yang ia unggah melalui akun Instagram pribadinya, @itsmebcl

 BACA JUGA:

Dalam potret tersebut, BCL mendadak tampil menjadi seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil). Pasalnya, ia tampak mengenakan seragam berupa kemeja pendek cokelat yang biasa dipakai oleh PNS. Dalam potret kolase tersebut, penampilan BCL juga tampak pangling. Ia tampak terlihat jauh lebih fresh dengan gaya rambut curly dengan warna pirang.

Dalam potret tersebut, BCL terlihat melempar beberapa ekspresi senyum andalannya, sehingga membuat penampilannya kian memesona.Usut punya usut, BCL bukan telah beralih profesi dari penyanyi menjadi seorang PNS.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
