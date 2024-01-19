Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tak Cuma Cantik, Siti Atikoh Dianggap Sebagai Sosok yang Menginspirasi

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |12:02 WIB
Tak Cuma Cantik, Siti Atikoh Dianggap Sebagai Sosok yang Menginspirasi
Siti Atikoh. (Foto: MNC)
A
A
A

SEBELUM menjadi calon presiden, Ganjar Pranowo memang pernah menangani Jawa Tengah sebagai Gubernur. Kepemimpinan Ganjar di Jawa Tengah pun patut diacungi jempol, tidak heran jika dia terpilih dua periode menangani Jawa Tengah.

Hal ini merupakan bukti banyak masyarakat yang merasa puasa dengan kepemimpinannya, salah satunya adalah Pedangdut Vianty Arvy. Oleh karena itu, dia pun sangat mendukung paslon presiden nomor urut 3 untuk menjadi presiden.

"Kinerja beliau baik, dengna progam-programnya. Warga Jateng banyak apresiasi. Dia berani, lugas dan sebagai pemimpin berani ambil keputusan dan bertanggung jawab. Apalagi beliau sangat memerangi korupsi," kata dia kepada MNC Portal Indonesia.

Meski begitu, kepemimpinan Ganjar memang tidak lepas dari sosok pendampingnya yakni Siti Atikoh. Istri dari calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu belakangan namanya mencuri perhatian publik.

Selain cantik, Siti Atikoh disebut sebagai sosok yang menginspirasi para wanita Indonesia. Hal itu disampaikan oleh pedangdung Vianty Arvy, "Ibu Siti Atikoh, selain cantik beliau juga sosok yang inspiratif terutama untuk para wanita," ujar Vianty.

Vianty menambahkan selain melihat background akademis Atikoh yang bagus, ibu satu anak itu juga memiliki segudang prestasi. "Dengan banyaknya kegiatan, beliau tetap jadi support system terbaik untuk keluarga karena secara yang kita lihat hubungan keluarganya sangt harmonis," kata dia.

Vianty menilai Siti Atikoh bisa menempatkan diri sebagai istri dan juga seorang istri pemimpin yang mampu melayani masyarakat. "Beliau bisa menempatkan sebagai istri, aktivitas, ketua PKK, pokoknya aku melihat ibu Atikoh sebagai independen woman yang benar-benar inspiratif sekali," pungkasnya.

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
