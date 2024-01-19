Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Rahasia Sarah Azhari Tetap Bertubuh Seksi di Usia 46 Tahun

Devi Pattricia , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |13:30 WIB
Rahasia Sarah Azhari Tetap Bertubuh Seksi di Usia 46 Tahun
Rahasia tubuh seksi Sarah Azhari, (Foto: Instagram @sazarita)
IMEJ seksi memang tak pernah lepas dari sosok Sarah Azhari, model dan aktris cantik satu ini memang dari dulu hingga sekarang terkenal punya bentuk tubuh ideal yang diidamkan banyak wanita.

Bahkan, meski kini sudah berusia 46 tahun, pesona kecantikan dari Sarah Azhari masih tak lekang oleh waktu. Justru di usianya yang tak lagi muda tersebut, adik Ayu Azhari ini tetap memiliki tubuh yang seksi.

 BACA JUGA:

Sarah mengaku bahwa untuk memiliki tubuh seksi seperti sekarang tidak diperoleh dengan cara yang instan. Ia mengungkap tetap rajin dan konsisten berolahraga sejak masih muda dan menggunakan personal trainer pribadi.

 

(Foto: Instagram @sazarita) 

“Dulu kan aku olahraga terus, olahraganya juga lumayan yang pakai personal trainer, yang berat lah pokoknya,” jelas Sarah, dikutip dari siaran podcast kanal Youtube Melaney Ricardo, Jumat (19/1/2024)

