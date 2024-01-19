Maksimalkan Penampilan, Amanda Static Bagikan Tutorial Double Chin Hacks dengan Contour Cream

WANITA mana sih yang tak sebal jika memiliki double chin, yang membuat minder penampilan? Maka dari itu, penting untuk mengetahui trik khusus menyamarkan double chin alias dagu berlipat ini dengan pulasan makeup.

Contohnya seperti yang baru saja dibagikan Amanda Static, konten kreator Fashion dan Beauty kali ini. Lewat video YouTube Shorts di kanal miliknya, Amanda menjelaskan rahasia kecantikan untuk memaksimalkan penampilan dan meningkatkan percaya diri dengan menggunakan beberapa gerakan simpel.

Salah satu trik yang dibagikan Amanda adalah dengan, mengaplikasikan teknik make up menggunakan contour untuk merias double chin. Dengan mengaplikasikan contour cream secara hati-hati, Amanda menunjukkan cara membuat garis riasan yang membantu memberikan ilusi wajah yang lebih ramping dan tirus.

BACA JUGA:

Teknik ini memberikan sentuhan yang cantik dalam menyiasati double chin dan menciptakan kesan yang alami. Sebagai tambahan, Amanda juga melanjutkan dengan menambahkan garis rasan ke leher dengan menggambarkannya ke bawah.

Langkah ini dilakukan untuk memberikan kesan leher yang lebih panjang dan ramping serta mengurangi penonjolan double chin secara signifikan. Namun, kunci dalam mengaplikasikan trick ini adalah dengan memastikan untuk meratakan riasan dengan menyeluruh dengan menyatukannya dengan baik.