HOME WOMEN BEAUTY

Luna Maya PD Pamer Wajah Polos Tanpa Makeup, Netizen: Semuanya Natural

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |22:30 WIB
Luna Maya PD Pamer Wajah Polos Tanpa Makeup, Netizen: Semuanya Natural
Potret bareface Luna Maya, (Foto: Instagram @lunamaya)
A
A
A

JIKA kebanyakan artis wanita enggan menunjukkan wajah polos tanpa makeupnya di hadapan publik, hal ini tampaknya tak berlaku bagi Luna Maya.

Pasalnya, lewat akun Instagram miliknya, @lunamaya baru-baru ini justru Luna mengunggah video yang memperlihatkan bareface alias wajah polos tanpa makeup miliknya. Sebelum memulai rangkaian merias wajah, kekasih Maxime Bouttier ini menunjukan wajah bare face miliknya. 

Ia juga menceritakan mengenai kondisi kulitnya, sesaat sebelum merias wajahnya, Luna menceritakan kulitnya yang tak semulus dulu. Ia menunjukan adanya kemerahan hingga noda flek di wajahnya.

 BACA JUGA:

Gamblang, Luna mengakui dengan kondisi kulitnya sekarang, perawatan menggunakan skincare biasa sudah tak cukup untuk mengatasi masalah kulitnya.

“Kalau fleknya sudah tebal banget, memang skincare yang biasa saja gak cukup karena pigment fleknya sudah lumayan tajem deh,” ungkap Luna, dikutip Jumat (19/1/2024)

Halaman:
1 2
      
