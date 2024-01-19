10 Tips Nyaman Penerbangan Jauh, Rasa Lelah Sirna Seketika!

PENERBANGAN jarak jauh dapat menjadi pengalaman yang melelahkan bagi Anda. Namun, persiapan yang matang adalah kunci utama untuk kenyamanan Anda selama perjalanan penerbangan jarak jauh.

Dengan persiapan yang cermat, penerbangan jarak jauh Anda dapat menjadi pengalaman yang lebih menyenangkan dan minim stres.

Melansir Travel and Leisure, berikut sepuluh tips agar penerbangan jarak jauh Anda menyenangkan.

1. Tidur cukup sebelum terbang

Ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan sebelum penerbangan untuk membantu menghindari jet lag, atau setidaknya menguranginya.

Luangkan waktu beberapa hari sebelum penerbangan Anda untuk menyesuaikan pola tidur Anda dan beristirahatlah dengan cukup sebelum terbang.

2. Hindari stres

Nikmati sarapan yang baik. Pergilah ke gym. Baca buku. Jalan-jalan. Penting untuk bersantai sebelum memulai perjalanan Anda.

3. Jangan bawa barang berlebihan

Anda akan membutuhkan lebih banyak barang untuk penerbangan jarak jauh daripada penerbangan jarak dekat, tetapi bukan berarti Anda harus membawa barang berlebihan. Simpanlah barang-barang yang penting di dalam barang pribadi Anda agar selalu mudah dijangkau.

4. Bawa bantal sendiri

Bantal perjalanan adalah barang bawaan utama untuk traveler jarak jauh. Hampir setiap bandara menjualnya, dan terlihat sedikit konyol adalah harga yang harus dibayar untuk tidak menyakiti leher Anda.

5. Jangan lupa penutup wajah

Penutup wajah masih diperlukan di pesawat, jadi pastikan Anda menyimpan beberapa di tempat yang mudah dijangkau untuk menggantinya jika diperlukan.