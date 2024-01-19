Jangan Panik, Begini Cara Dapat Tiket Gratis saat Ketinggalan Pesawat

SIAPAPUN yang pernah panik karena ketinggalan pesawat, berhentilah melakukan hal itu. Tetap datanglah ke bandara dan agen gerbang akan memesankan Anda pesawat berikutnya yang tersedia.

Peretas perjalanan di TikTok, Jake Peterson, berbagi pengalamannya menggunakan alasan ban kempes.

Hal tersebut berarti Anda menyalahkan masalah mobil karena tidak sampai ke gerbang penerbangan tepat waktu.

“Tadi pagi, saya terlambat untuk penerbangan karena ban kempes. Jadi, saya tahu tidak akan sampai tepat waktu,” katanya dalam klip viral berdurasi 37 detik yang telah ditonton lebih dari 277.000 kali.

“Tapi untungnya, sebagian besar maskapai penerbangan memiliki kebijakan ban kempes (Amerika, Delta, United). Agen, sebenarnya ada pada kebijakan mereka bertuliskan 'kebijakan ban kempes' dan secara gratis akan memindahkan Anda ke penerbangan berikutnya,” sebut Jake seperti yang dikutip dari New York Post.

Jake menyarankan, jika mengalami keterlambatan karena ban kempes, tak ada salahnya memakai trik ini agar dapat membantu Anda menghemat uang.