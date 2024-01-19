Mau Traveling tapi Musim Hujan? Yuk Simak 5 Tipsnya agar Perjalanan Tetap Asyik

SAAT ini Indonesia sedang memasuki musim pancaroba, peralihan dari kemarau ke musim hujan.

Bagi Anda yang hobi jalan-jalan alias traveling, musim hujan sejatinya bukan penghalang untuk membatalkan liburan yang sudah terencana sejak lama. Anda bisa menyiasatinya dengan berbagai tips berwisata selama musim hujan.

Dengan begitu, Anda dan keluarga akan tetap bisa berlibur menikmati pengalaman selama ber-traveling ria.

Mengutip akun Instagram @amazingblitar, berikut lima tips berwisata selama musim hujan yang bisa Anda coba.

1. Cek widget cuaca sebelum pergi

Di era modern saat ini, gampang banget jika Anda ingin berlibur di musim hujan. Tinggal aktifkan saja widget ramalan cuaca di handphone, dan cari di jam berapa hujan tidak terlalu deras. Dengan demikian, perjalanan Anda pun jadi lebih aman.

2. Selalu sedia payung

Bukan sekadar kiasan, sedia payung sebelum hujan merupakan hal penting yang harus dilakukan. Jangan sampai Anda basah kuyup di tengah jalan hanya karena lupa membawa payung ya!

3. Pakai sandal atau sepatu anti-air

Pilih sepatu berbahan rubber atau plastik supaya tidak basah saat Anda berjalan. Anda juga bisa mengenakan pakaian hangat supaya tidak kedinginan juga saat berlibur.