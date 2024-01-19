Mengapa Air Hujan Kerap Sebabkan Rasa Pusing? Ini Penjelasannya

BERJALAN di bawah rintikan hujan memang terasa seru dan menyenangkan. Namun, pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa air hujan yang jatuh di kepala kerap membuat pusing setelahnya?

Sejauh ini, memang belum ada bukti ilmiah yang secara khusus mengaitkan air hujan dengan sakit kepala. Namun menurut Cleveland Clinic, perubahan cuaca, terutama perubahan tekanan udara atau tekanan barometrik seperti hujan, telah dikaitkan dengan sakit kepala.

Hal ini terjadi karena adanya perubahan tekanan udara yang dapat memengaruhi sistem saraf dan vaskular dalam tubuh. Lalu bagaimana sebenarnya proses yang terjadi hingga air hujan dapat menyebabkan pusing? Berikut ulasannya dilansir dari berbagai sumber, Jumat, (19/1/2024).

1. Ada perubahan suhu dan tekanan pada tubuh



