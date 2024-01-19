Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kapan Waktu Terbaik Mengajak si Kecil ke Dokter Gigi? Ini Penjelasannya!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |23:00 WIB
Kapan Waktu Terbaik Mengajak si Kecil ke Dokter Gigi? Ini Penjelasannya!
Pentingnya menjaga kesehatan gigi. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MENJAGA kesehatan gigi dan mulut merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Tak hanya orang dewasa tapi kesehatan gigi juga wajib diperhatikan sejak anak-anak.

Dokter gigi dari Audy Dental dr Yulita Bong mengatakan perawatan gigi si kecil sejak dini dapat mengurangi masalah pada gigi di kemudian hari. Menurut dr Yulita saat ini para orang tua sudah mulai peduli pada kesehatan gigi dan mulut anaknya.

"Sekarang yang datang ke kita mommy milenial, mereka sangat teredukasi tentang pentingnya menjaga gigi anak," ujar dr Yulita dalam Grand Opening 'The New Audy Dental Clinic dan Aesthetic Plastic Surgery & Aesthetic Center Kemang', baru-baru ini.

Dokter Yulita menjelaskan biasanya orang tua yang membawa anaknya ke dokter gigi untuk kontrol. Sebab pertumbuhan gigi anak satu-satu, sehingga harus diperhatikan agar tumbuh dengan baik.

Kesehatan gigi

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
