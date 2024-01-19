Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

3 Latihan untuk Ringankan Gejala Vertigo, Penyakit yang Diidap Artis Cantik Sarah Azhari

Devi Pattricia , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |17:09 WIB
3 Latihan untuk Ringankan Gejala Vertigo, Penyakit yang Diidap Artis Cantik Sarah Azhari
3 latihan untuk meringankan gejala vertigo. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

AKTRIS cantik Sarah Azhari mengaku memiliki penyakit vertigo sejak 2020. Gejala yang dialaminya yaitu tiba-tiba pusing dan rasanya kepala seperti berputar-putar.

Sarah mengaku sempat kehilangan keseimbangan hingga sempat terjatuh di tempat tidur. Bukan cuma itu, pusing berat membuat pengelihatannya menjadi buram. Sejak saat itu, dirinya membatasi aktivitas-aktivitas yang dapat memicu kambuhnya vertigo.

Penyakit vertigo memang tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Penyakit ini disebabkan oleh kristal telinga yang lepas dan mengapung di cairan telinga. Bahkan vertigo bisa muncul ketika Anda sedang aktif berkegiatan. Khawatirnya jika kambuh bisa membahayakan keselamatan sekaligus mengganggu aktivitas Anda.

Terdapat tiga latihan yang bisa Anda coba di rumah untuk membantu meringankan gejala vertigo. Tentunya diperlukan konsistensi dan mengenal kapasitas diri agar memberikan progres yang pasti. Penasaran? Yuk simak selengkapnya, seperti yang dilansir Everyday Health, Jumat(19/1/2024).

1. Manuver Epley

Salah satu latihan yang bisa membantu meringankan gejala vertigo yaitu Manuver Epley. Latihan ini terfokuskan pada gerakan kepala dan tubuh yang bertujuan untuk mengeluarkan kristal yang ada di telinga bagian dalam. Teknik ini aman untuk dilakukan di rumah, berikut tata caranya:

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement