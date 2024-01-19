3 Latihan untuk Ringankan Gejala Vertigo, Penyakit yang Diidap Artis Cantik Sarah Azhari

AKTRIS cantik Sarah Azhari mengaku memiliki penyakit vertigo sejak 2020. Gejala yang dialaminya yaitu tiba-tiba pusing dan rasanya kepala seperti berputar-putar.

Sarah mengaku sempat kehilangan keseimbangan hingga sempat terjatuh di tempat tidur. Bukan cuma itu, pusing berat membuat pengelihatannya menjadi buram. Sejak saat itu, dirinya membatasi aktivitas-aktivitas yang dapat memicu kambuhnya vertigo.

Penyakit vertigo memang tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Penyakit ini disebabkan oleh kristal telinga yang lepas dan mengapung di cairan telinga. Bahkan vertigo bisa muncul ketika Anda sedang aktif berkegiatan. Khawatirnya jika kambuh bisa membahayakan keselamatan sekaligus mengganggu aktivitas Anda.

Terdapat tiga latihan yang bisa Anda coba di rumah untuk membantu meringankan gejala vertigo. Tentunya diperlukan konsistensi dan mengenal kapasitas diri agar memberikan progres yang pasti. Penasaran? Yuk simak selengkapnya, seperti yang dilansir Everyday Health, Jumat(19/1/2024).

1. Manuver Epley

Salah satu latihan yang bisa membantu meringankan gejala vertigo yaitu Manuver Epley. Latihan ini terfokuskan pada gerakan kepala dan tubuh yang bertujuan untuk mengeluarkan kristal yang ada di telinga bagian dalam. Teknik ini aman untuk dilakukan di rumah, berikut tata caranya: